La Ville de Québec reprend le déneigement de Val-Bélair

Après deux rondes d’appel d’offres, la Ville a décidé de ne pas octroyer de contrat à un déneigeur privé parce que le prix demandé était de 3,5 millions de dollars.

Le responsable du déneigement à la Ville de Québec, le conseiller Jérémie Ernould, évalue qu’il en coûtera 2,3 millions de dollars pour effectuer le travail à l’interne.

On a déjà une réserve d'employés à la Ville qui nous permet d'être flexibles, assure-t-il. On ne baissera pas non plus le niveau de service ailleurs dans les autres garages.

Jérémie Ernould, conseiller municipal responsable du déneigement à Québec Photo : Radio-Canada

Avec ces deux nouveaux secteurs à déneiger, la Ville de Québec sera désormais responsable de 58 % du territoire contre 42 % pour le secteur privé.

Transfert d’employés et retraités

Après discussions avec le syndicat, la Ville indique que 25 employés qui se sont portés volontaires seront transférés dans le secteur de Val-Bélair pour assurer le déneigement.

Les autres postes seront pourvus par des employés qui se retrouvent généralement avec moins de travail à la fin de l’été. Leur participation aux opérations de déneigement leur permettra de travailler à temps plein pendant toute l’année.

En cas de fortes précipitations, la Ville a l’intention d’offrir du travail aux retraités qui se montreront intéressés.

La chance au coureur

L’opposition officielle a qualifié le plan de l’administration Labeaume de fragile et d' ambitieux .

Jean-François Gosselin demande néanmoins à voir les résultats avant de critiquer.