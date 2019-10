À peine assermenté, M. Slowly a énoncé, lundi, qu’il ne ménagera aucun effort au cours de cinq prochaines années pour rapprocher le SPOService de police de la Ville d’Ottawa des citoyens qu’il a le mandat de servir et de protéger.

Sachez que pendant les trois à six premiers mois de mon mandat de chef, il me faudra me concentrer sans relâche sur le volet “des gens et des partenariats” [de mon plan d’action] , a-t-il déclaré, en anglais, lors d’un discours devant la Commission de services policiers en fin d'après-midi.

Pour ce faire, le chef Sloly entend redonner leurs lettres de noblesse aux services de police communautaire. Ceux-ci constitueront la pierre angulaire de la stratégie de base du SPO en matière de prestation de services policiers , a-t-il indiqué.

En 2017, le SPOService de police de la Ville d’Ottawa avait réaffecté 60 de ses agents communautaires aux patrouilles de première ligne par mesure d’économie. Plus tôt cet été, le corps policier a décidé de réinstaurer des services de police communautaire dans trois quartiers de la ville.

Les agents communautaires (Nouvelle fenêtre) ont notamment comme mandat de régler des problèmes et de prévenir les crimes dans les quartiers auxquels ils sont affectés.

Violence et crise de confiance

M. Sloly arrive en poste alors que la confiance de certaines communautés envers le SPOService de police de la Ville d’Ottawa est ébranlée. C’est notamment le cas chez les Afro-Canadiens de la capitale, comme l’atteste un rapport un interne rendu public au début de 2019.

Le nouveau chef a reconnu qu’il devra, durant son mandat, faire un progrès important sur l’équité, la diversité et l’inclusion .

Les attentes sont particulièrement élevées à l’endroit du premier chef de police noir de l’histoire du SPOService de police de la Ville d’Ottawa . Il y a beaucoup de méfiance. Les membres de la communauté ne font pas confiance à la police, et c’est à cause de leurs expériences avec [les policiers] , a souligné Sahada Alolo, coprésidente du Conseil sur l’équité de la police d'Ottawa.

Sahada Alolo est coprésidente du Conseil sur l’équité du SPO (archives). Photo : Matthew Kupfer/CBC

Même s’il n’en a pas fait mention explicitement lors de sa première allocution officielle comme chef de police, M. Sloly devra également s’attaquer à la violence impliquant des armes à feu dans la capitale.

Le nombre de fusillades est élevé à Ottawa. D'ailleurs, 2018 s’est avérée être une année record, puisque le SPOService de police de la Ville d’Ottawa a enregistré 78 fusillades sur son territoire l'an dernier. Une soixantaine de fusillades ont eu lieu depuis le début de 2019.

L’importance que veut donner le chef Sloly à la prévention et aux services de police communautaire pourrait aider à endiguer la violence, selon ce qu’avance la Commission de services policiers d’Ottawa et certains experts en criminologie.

Avec les informations de Laura Osman