Les policiers toujours préoccupés pour la sécurité du public près du parc Oppenheimer

Selon les policiers, le tireur avait une cible, et ils enquêtent actuellement pour connaître son identité.

La femme de Powell River atteinte par balle était au volant d’une voiture stationnée sur la rue Dunlevy, du côté ouest du parc, et visitait un homme qui vit dans une tente. Elle est maintenant hors de danger.

Taux élevé de violence

Le mois passé, le VPD a sonné l’alarme quant au taux élevé de violence dans le secteur et au grand nombre d’armes à feu saisies dernièrement.

La moitié des 453 pistolets saisis de janvier à août 2019 à Vancouver l’ont été dans le secteur 2 de la ville, qui inclut le quartier Downtown Eastside.

Des résidents du village de tente du parc Oppenheimer croient que les violences ont à voir avec le crime organisé.

Je dirais que les gangs sont le problème, soutient Jennifer Nelson. Il y a un campement ici chaque été et chaque hiver, alors je ne crois pas que ce soient juste les personnes qui vivent dans le parc qui sont le problème.

Terrain de compétition pour les gangs

Selon le VPD, des gangs compétitionnent pour [contrôler] le territoire autour du parc .

Quand il y a un avantage économique à contrôler un endroit précis, les gangs peuvent intervenir , confirme le professeur de criminologie Bryan Kinney, de l’Université Simon Fraser (SFU).

Selon lui, il est possible que les responsables de la recrudescence de la violence aux abords du parc soient des groupes criminels émergents cherchant à se tailler une place dans un quartier où ils peuvent écouler une quantité significative de drogue.

Lieu idéal pour des criminels

Bryan Kinney explique aussi que le village de tente constitue un lieu où il est complexe de détecter qu’il se passe quelque chose d’anormal, ce qui favorise le crime.

Tout le monde est occupé, tout le monde va et vient à toute heure, explique M. Kinney. Rien n’est inhabituel : le bruit est normal, les cris et les disputes ne sont pas aussi remarquables qu’à l’habitude.

Dans ce genre d’environnement, il n’y a pas moyen d’appeler à l’aide de façon satisfaisante , conclut-il.

Le VPD assure rester présent et visible dans le parc et aux alentours, pour s’assurer du maintien de l’ordre et de la sécurité des résidents du secteur.