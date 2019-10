Un nouvel incubateur pour les entrepreneurs agricoles à Victoriaville

L'INAB a lancé un incubateur d'entreprises afin de permettre à ces futurs entrepreneurs de tester leur projet avant de voler de leurs propres ailes et surmonter plus facilement les enjeux financiers liés au démarrage.

Ce sont des parcelles de 1,2 hectare avec des installations, des machineries, un service-conseil, le centre d'innovation sociale qui va venir aider en lien avec la mise en marché des produits... [...] Tout ça est là, donc, ce qu'on ajoute, c'est le mode entrepreneurial. Quelque part, l'étudiant passe en mode entrepreneur et avant d'être sur des terres qui lui appartiennent potentiellement, on lui donne un temps pour démontrer son projet et le peaufiner avant de le lancer , explique le coordonnateur de l'établissement, Simon Dugré.

Les responsables espèrent démarrer environ deux projets par année.