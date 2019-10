13 ans de prison pour le trafiquant de drogue Jonathan Rochette

La tête dirigeante d'un important réseau de trafiquants de drogue, Jonathan Rochette, a été condamnée à 13 ans de prison, notamment pour gangstérisme et trafic de stupéfiants.

Sa mère, Peggy Gagnon, écope de deux ans moins un jour.

L'homme de confiance de Rochette, Antoine Lévesque, devra passer cinq ans derrière les barreaux. Ils ont participé au trafic de centaines de milliers de comprimés de métamphétamine et de quantités importantes de cocaïne.

Le réseau en question a été démantelé en novembre 2016 alors qu'une cinquantaine de policiers de l'Escouade régionale mixte de Québec ont procédé à des perquisitions dans des résidences de Québec, Lévis et Saint-Antoine-de-Tilly. Ils ont alors arrêté une quinzaine de suspects.

Certains ont plaidé coupables et ainsi bénéficié d'une certaine clémence de la cour dans la détermination de leurs peines. D'autres ont opté pour un procès devant jury, dont Jonathan Rochette, sa mère et Antoine Lévesque.

Fait inusité pendant le procès, le juge, les jurés et les trois accusés se sont déplacés dans Limoilou où les trafiquants cachaient des stupéfiants dans un logement afin de vérifier la crédibilité d'un témoignage.

Le juge, les 12 jurés et les trois accusés se sont déplacés au coin de la 1re Rue et de la 3e Avenue, où les présumés trafiquants auraient caché des stupéfiants dans un logement. Photo : Radio-Canada

Au terme du procès, le jury les a déclaré coupables à l'unanimité.

Lors de la lecture de sa décision lundi après-midi, le juge Louis Dionne a souligné que le trafic de drogues dures doit être « puni plus sévèrement en raison des éléments négatifs y étant associés, comme leur nocivité particulière et la criminalité qu'elles génèrent ».

Le fait que Jonathan Rochette ait été condamné avec sursis en 2015 pour possession d'une substance en vue d'en faire le trafic n'a pas aidé sa cause. En gérant un réseau de trafic de stupéfiants, il a brisé l'engagement qu'il avait pris à l'égard de la cour « d'avoir une bonne conduite et de ne pas troubler l'ordre public ».

Il écope d'une peine de 13 ans de prison. Le juge Dionne lui octroie toutefois un crédit d'un jour et demi par journée de détention provisoire. Il lui reste donc la moitié de sa peine d'emprisonnement à purger.

Passer un message

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Juan Manzano, explique que ce genre de peine sert aussi à passer un message à la population.

« Les gens qui vont entendre qu'une personne comme Jonathan Rochette est condamnée à 13 ans de prison, ce qu'on vise à faire c'est à faire réfléchir les gens, les faire prendre conscience que c'est des activités qui sont dangereuses non seulement pour la société, mais aussi personnellement qui n'ont aucun intérêt à s'impliquer là-dedans. »

Son complice Antoine Lévesque a bien essayé de se disculper, mais la Cour l'a jugé non crédible. Le juge conclut que Lévesque a joué un rôle important dans le réseau. Il avait notamment trouvé certaines caches utilisées par l'organisation pour entreposer la drogue. Il est condamné à cinq ans de prison moins huit mois qui lui sont crédités par le juge.

Le juge Dionne a été plus clément envers Peggy Gagnon. Elle purgera une peine de détention de deux ans moins un jour à compter de lundi. La femme de 67 ans comptait et ensachait les comprimés de drogue pour son fils. « Son attrait pour le gain rapide et sa naïveté l'ont conduite à fermer les yeux », mentionne son rapport présentenciel.

Le juge a d'ailleurs souligné que Jonathan Rochette avait profité de la confiance de sa mère en l'impliquant dans son réseau de trafic de drogue.