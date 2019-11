Un centre pour apprendre à devenir maman

Les planchers craquent à l’entrée de cette grande maison en activité depuis 1967. Une quarantaine de mères d’enfants de 0 à 5 ans y sont hébergées chaque année pour recevoir une aide précieuse.

Christelle Claing, une maman de 21 ans, y séjourne déjà depuis quelques semaines. La mère nouvellement monoparentale en avait lourd à porter avec les études, le travail et un petit garçon de deux ans à s’occuper.

C'est surtout la constance, toujours dire les mêmes choses, organiser nos journées , confie-t-elle.

La maman essoufflée a accepté de s’installer temporairement dans cette grande maison de la rue Victoria pour apprendre et gagner confiance.

C'est surtout de ressortir plus forte et plus confiante et plus construite. Avant de venir ici, j'avais zéro confiance en moi et là je commence à voir mes progrès et mes forces.

Christelle Claing, maman de 21 ans