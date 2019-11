Reconnaissance internationale pour le Centre entrepreneurial de l'Université Memorial

L'institution vient d'ailleurs de récolter les honneurs en se rangeant parmi les cinq finalistes de la catégorie Meilleurs centres émergents d'entrepreneuriat universitaire lors du Global Consortium of Entrepreneurship Centres, à Stockholm en Suède.

C'est finalement le centre entrepreneurial de l'Université Brown qui a remporté le prix ex aequo avec le centre entrepreneurial du College Dartmouth. Mais le Centre entrepreneurial de l'Université Memorial est fier d'avoir été selectionné parmi les 19 applications de cette catégorie. Pour nous, c'est reconnaître l'entrepreneuriat à l'Université Memorial, à Terre-Neuve et en Atlantique, parce que nous avons été le seul centre au Canada à avoir été sélectionné , explique le directeur du Centre entrepreneurial de l'Université Memorial Florian Villaumé.

Le centre a été mis sur pied en 2017 afin de soutenir les étudiants entrepreneurs en leur proposant des formations, des possibilités de financement et de mentorat pour leur projet d'entreprise. En trois ans, le centre a permis le développement d'une trentaine d'entreprises, la plupart liées au domaine des technologies.

Plusieurs entreprises se sont d'ailleurs démarquées en réussissant à obtenir des investissements majeurs.

La jeune entreprise CoLab par exemple a recueilli récemment 2,7 millions de dollars de financement de la part de fonds d'investissements canadiens et de la Silicon Valley.

Quand on a commencé, on avait beaucoup d'étudiants qui allaient à l'Université pour avoir un travail , explique Florian Villaumé. Il y a un changement culturel incroyable où on a plus d'étudiants maintenant qui considèrent créer leur propre travail et on leur donne les outils pour le faire , ajoute-t-il.

Florian Villaumé est le directeur du Centre d'entrepreneuriat de l'Université Memorial Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

L'effervescence du secteur des technologies à Saint-Jean

Les succès du Centre entrepreneurial de l'Université Memorial et des entreprises qu'il soutient ne sont que la pointe de l'iceberg.

En septembre dernier, l'entreprise Verafin qui utilise l'intelligence artificielle pour combattre la fraude financière a annoncé avoir obtenu 515 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs.

L'entreprise basée à Saint-Jean a démarré en 2003 et aide désormais plus de 3000 banques et coopératives de crédit à combattre les crimes financiers.

Près de 80 entreprises dans le domaine des technologies sont actives dans la province et ce nombre ne fait qu'augmenter au fil des années.

Il y a vraiment une communauté qui se développe maintenant et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au cours des dernières semaines et des derniers mois, les gens se demandent qu'est-ce qu'il se passe à Terre-Neuve , ajoute Florian Villaumé.

Le développement du secteur des technologies pourrait aussi être une manière de contrer l'exode des jeunes diplômés.