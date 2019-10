Début du procès pour le quadruple meurtre de juillet 2017 à Calgary

Le procès de Tweodros Mutugeta Kebade et de Yu Chiend Liao s'est entamé lundi devant juge et jury à la Cour du Banc de la Reine de Calgary. Ils font chacun face à une accusation pour le meurtre au premier degré d'Hanock Afowerk, et à trois accusations de complicité après le fait pour les meurtres de Cody Pfeiffer, Tiffany Ear et Glynnis Fox survenus en juillet 2017 à Calgary.