Un besoin criant de relève chez Omnisport Sept-Îles

L’avenir de l’organisme Omnisport de Sept-Îles qui œuvre depuis 40 ans dans les milieux sportifs et culturels pourrait être compromis faute de relève.

Omnisport est responsable des services de restaurations dans les arénas à Sept-Îles et redistribue ses profits à des organisations sportives et culturelles locales.

L’organisme à but non lucratif recherche désespérément de nouveaux membres au sein de son comité exécutif.

C'est une implication qu'on espère des gens pour être capable de continuer à pouvoir créer des événements. des activités en dehors d'un cadre formel. Finalement, c'est du bénévolat , explique Mélanie Dorion, directrice générale d’Omnisport.

Mélanie Dorion, directrice générale d’Omnisport Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

À ce jour, l'organisme n'a reçu aucune candidature pour prendre la relève et ses membres actuels aimeraient inciter les jeunes à s'engager.

Pour le trésorier d'Omnisport, André Arthur, cette expérience peut être enrichissante pour qui veut s’impliquer.

C’est quand même une bonne expérience de gérer des restaurants et ainsi de suite, c’est intéressant , dit-il.

André Arthur, trésorier d'Omnisport Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Surmonter les difficultés

Omnisport a connu quelques difficultés dans le passé, notamment après avoir été victime de fraude. Aujourd’hui, les membres de l'organisme confirment que cette histoire est derrière eux.

Ça fait partie du passé, vous savez les personnes morales, comme les personnes, vivent des difficultés. Parfois on rencontre des maladies, mais on s'en sort, on trouve des solutions , compare Mélanie Dorion.

Chaque année Omnisport redistribue près de 40 000 dollars à des organismes culturels et sportifs de Sept-Îles et les bénévoles souhaitent que la tradition se poursuive.

On est vraiment sur un bon air d'aller, au niveau de la structure de l'entreprise ça va super bien, puis on a de beaux projets, d'où l'intérêt d'aller chercher de la relève au niveau du conseil exécutif , explique la directrice générale.

L’entreprise emploie près d’une dizaine de personnes à temps partiel. Le conseil d’administration ne veut pas pour le moment penser à fermer ses portes pour de bon.

Avec les informations d’Alix-Anne Turcotti