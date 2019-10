Jurilab, une classe nouveau genre inaugurée à Carleton-sur-Mer

La salle de classe nommée Jurilab est flexible, technologique et propice aux simulations.

Ainsi, les tables et les chaises peuvent être disposées en îlots pour les travaux d’équipe ou encore être placées pour imiter l’aménagement d’un palais de justice.

Cette classe d’apprentissage actif nous permet de reproduire des situations de travail authentiques, explique l’enseignante Josianne Landry-Allard. Par exemple, le coin salle de conférence permet de simuler une rencontre entre un avocat et un technicien dans un dossier.

On essaie de s’éloigner des cours magistraux. On veut aller dans l’apprentissage actif et rendre ça concret pour les étudiants.

Josianne Landry-Allard, enseignante