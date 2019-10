Le Théâtre Banque Nationale devra trouver un nouveau nom en 2022

L’entente liant le Théâtre Banque Nationale et l’institution du même nom doit se terminer en septembre 2022.

La commandite se traduit par un montant de 60 000 $ par année pendant 10 ans, pour un total de 600 000 $.

La Banque revoit ses engagements périodiquement. Notre approche de dons et de commandites est en constante évolution et on tend à être moins présent dans la commandite de salles. On se concentre vers des activités comme le tennis, par exemple, qui nous permettent d’être encore plus proches des gens. Je vous dirais que c’est encore plus en lien avec le type d’impact qu’on souhaite avoir dans la communauté à l’heure actuelle , précise la directrice principale aux affaires publiques à la Banque Nationale, Marie-Pierre Jodoin.

La directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon, espère trouver un nouveau partenaire au cours de la prochaine année.

Cette entente-là se termine seulement en août 2022, ce qui nous donne encore un bon deux ans et demi pour regarder les alternatives, mais, effectivement, nous serons probablement à la recherche d’un nouveau partenaire pour continuer à partir de septembre 2022 , indique Isabelle Gagnon.

Une pétition avait été lancée en 2012 pour éviter que l’Auditorium Dufour devienne le Théâtre Banque Nationale.

