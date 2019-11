Kapuskasing : l’ingrédient secret d’une équipe de la LHJMQ

Nous sommes comme des colons du Nord, on n’a pas les expériences de vie que les autres des grosses villes ont, mais on est capable de faire notre bout de chemin.

Les deux Franco-Ontariens du Nord de l'Ontario se retrouvent à plus de 2000 kilomètres de leur ville natale, Kapuskasing.

En septembre dernier, les joueurs des Islanders ont voté à l'unanimité pour que le défenseur franco-ontarien de 20 ans, Brendon Clavelle, devienne leur capitaine.

Je suis très fier, je n'aurais jamais pensé ça à ma première année Midget AAA à Kapuskasing et d'être capitaine à ma dernière année junior. J'ai travaillé fort, au fil de mon cheminement, j'ai appris différentes leçons, ce n'était pas toujours beau. C'est un grand honneur.

L'entraîneur adjoint et directeur général adjoint, Guy Girouard, décrit Brendon comme un gars qui pense à la défensive en premier, bloque des tirs, se sacrifie pour l’équipe, tue des pénalités, sait comment se préparer avant un match et durant l’été. Il a toujours le sourire, c’est un leader exemplaire pour notre équipe.

Brendon Clavelle ne passe plus ses étés à Kapuskasing puisque la Ville défait la glace pendant la saison estivale. Il estime toutefois que, pour son calibre de jeu, cela a été un avantage dans sa jeunesse.

Guy Girouard est bien placé pour donner des conseils à Brendon, car il a connu une carrière de hockeyeur professionnel d’une vingtaine d'années. Il était aussi défenseur à ses débuts dans la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), poursuivant son parcours à l’Université de York pour ensuite jouer en Allemagne.

Notre but c’est de pouvoir les amener au prochain niveau : universitaire, professionnel ou juste pour la vie en général. On essaie de leur enseigner des leçons tout en enseignant le hockey.

Pour Guy Girouard, son rôle d'entraîneur est bien plus que d'enseigner le hockey, mais aussi de donner des leçons de vie aux joueurs de moins de 20 ans dans la LHJMQ.

À 48 ans, Guy Girouard a reçu l’appel de son ami Jim Hulten, lui aussi Ontarien, nouvellement élu au poste d’entraîneur à Charlottetown. Il a accepté l'invitation de son confrère en rejoignant les rangs des Islanders. Même s'il travaille maintenant dans les Maritimes, M. Girouard maintient une attention particulière pour les jeunes joueurs de sa région natale dont il a toujours été très fier.

Kapuskasing est située à 100 kilomètres de la ville natale du capitaine des Flyers de Philadelphie, Hearst. Tout comme Claude Giroux, Brendon Clavelle a été ignoré par toutes les équipes de la OHLLigue de hockey de l'Ontario . À l'image de Claude Giroux, pour qui c’est le frère de Claude Julien qui a supplié les Olympiques de Gatineau de lui donner une chance dans la LHJMQ, Brendon a bénéficié de l'aide du Kapuskois Guy Girouard.

J'étais vraiment triste quand je ne m'étais pas fait repêcher dans la OHL, je pensais l'être. [ ...] C'est certain que tu penses à un gars comme Giroux, qui a grandi à une heure de chez nous, quand tu es dans ce genre de situation.

Brendon Clavelle raconte que ce n'était pas la première fois que Guy Girouard l'appelait pour qu'il joigne l'une de ses équipes.

En 2015, Guy m'avait appelé pour que je me joigne à l'équipe midget AAA qu'il dirigeait à Ottawa, j'ai refusé. Finalement, il m'a rappelé pour me dire que les Islanders de Charlottetown faisaient un camp de sélection à Kingston, en Ontario. Ils m'ont signé après et ça fait 3 ans que je suis à Charlottetown.

Brendon Clavelle, capitaine des Islanders de Charlottetown