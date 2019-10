TR-IFF 2019 : 5 films à ne pas manquer

Selon ses organisateurs, la présence d'un nouveau programmateur, le rédacteur en chef de la revue Ciné-Bulles, Éric Perron, confère à l'événement un regard neuf et aiguisé dans le choix des œuvres qui y seront projetées.

Voici notre sélection de cinq films à ne pas manquer au TR-IFF.

Douleur et gloire (Dolor y gloria) de Pedro Almodóvar

L'acteur Antonio Banderas incarne l'alter ego du célèbre réalisateur espagnol Pedro Almodóvar dans son dernier long-métrage, rôle qui lui a valu le prestigieux Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes ce printemps. Le film revient sur la vie d'un réalisateur qui souffre, étalée sur trois époques : 1960, 1980 jusqu'à nos jours. L'histoire s'articule autour d'une série de retrouvailles, notamment avec les premières amours, d'anciens collègues acteurs et la mère du cinéaste, incarnée par la muse d'Almodóvar, l'actrice Penelope Cruz.

Douleur et gloire sera présenté comme film d'ouverture du TR-IFF, le jeudi 7 novembre à 19h30, à la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph, à Trois-Rivières.

Chaakapesh de Roger Frappier et Justin Kingsley

Ce documentaire suit l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et son maestro, Kent Nagano, dans des communautés innues, cries et inuites du Québec. À l'automne 2018, l'OSM crée l'opéra de chambre autochtone Chaakapesh, le périple du fripon, écrit par l'auteur Tomson Highway et composé par Matthew Ricketts. Il raconte l'histoire pleine d'humour d'un héros fondateur du peuple innu, Chaakapesh, chanté en trois langues différentes (l'innu, le cri et l'inuktitut) par Florent Vollant, Ernest Webb et Akinisie Sivuarapik. Non seulement ce film s'adresse aux amateurs de musique et de culture autochtone, mais les paysages des communautés de Kuujjuaq, Salluit, Oujé-Bougoumou ou Maliotenam vous en mettront plein la vue.

Chaakapesh sera présenté comme film de clôture du festival le dimanche 17 novembre à 15h30, à la salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph, en présence des réalisateurs.

Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay

Ce premier long-métrage du réalisateur québécois Guillaume Fontenay raconte l'histoire du correspondant de guerre français Paul Marchand, qui a couvert le conflit de Bosnie-Herzégovine, notamment pour Radio-Canada et Radio-France. L'action du film se situe dans le Sarajevo de 1992, sept mois après le début du siège. Le journaliste rebelle, incarné par Niels Schneider, tente de témoigner des horreurs vécues par 400 000 hommes, femmes et enfants pris en otages par les troupes serbes sous le regard passif de la communauté internationale. À la vue d'autant de victimes, et confronté à un sentiment d'inutilité doublé d'un sens du devoir, Paul Marchand prendra parti.

Le film a été couronné de plusieurs prix au Waterloo Historical Film Festival, en Belgique, et au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, en France.

Sympathie pour le diable sera présenté le mardi 12 novembre à 19h30, au cinéma Le Tapis Rouge, en présence de son réalisateur et d'une partie de l'équipe du film.

Réservoir de Kim St-Pierre

La réalisatrice Kim St-Pierre signe un premier long-métrage avec Réservoir, huis clos tourné sur un bateau-maison flottant sur les eaux du réservoir Gouin, en Mauricie. Le film raconte l'histoire de Simon (Jean-Simon Leduc) et de Jonathan (Maxime Dumontier), qui improvisent un voyage de pêche à la suite de la mort subite de leur père. Les deux frères, l'un musicien, l'autre militaire, se retrouvent confrontés à ce qu'ils sont devenus, forcés de se reconnecter à eux-mêmes et de se révéler l'un à l'autre. Le voyage de commémoration se métamorphosera en véritable leçon de vie.

Réservoir sera présenté le vendredi 8 novembre à 19h30, à la salle Léo-Cloutier, en compagnie de sa réalisatrice.

La petite sorcière de Mike Schaerer

Question de prolonger de quelques jours les célébrations de l'Halloween, le TR-IFF présente le long-métrage suisse allemand La petite sorcière. Bien qu'elle n'ait que 127 ans, la petite sorcière tient à se rendre sur le Blocksberg avec les grandes sorcières pour danser la nuit de Walpurgis. Prise en flagrant délit devant l'interdit, sa punition ne tardera pas à tomber : elle devra apprendre par cœur, en un an seulement, le grand volume de la magie, et ainsi devenir une bonne sorcière.

Le film fantastique sera présenté à deux reprises : le samedi 9 novembre à 10h, au cinéma Le Tapis Rouge, et le samedi 16 novembre à 10h, à la salle Léo-Cloutier.

En savoir plus sur le Festival international du film de Trois-Rivières. (Nouvelle fenêtre)