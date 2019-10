La crise de l’industrie forestière prend certains villages de la C.-B. à la gorge

La scierie East Fraser Fiber, à Mackenzie, un village forestier d’environ 3200 personnes en Colombie-Britannique, exemplifie l’impact de la crise dans le milieu forestier. Dans cette province, 25 scieries ont fermé leurs portes en 2019, laissant plus de 6000 travailleurs sans emplois.

Le propriétaire de la scierie East Fraser Fiber n’a pas peur de se salir les mains. Il est présent aux côtés de ses travailleurs, qu’il qualifie de meilleurs employés au monde et se promène au sein de la machinerie lourde.

Or, puisqu’il est à court de matière première, il est difficile de garder son usine à flot.

Nous avions d’abord trois quarts de travail, puis j’ai dû réduire à deux et maintenant, nous sommes à un seul quart. J’essaie de garder mes employés au travail , déplore-t-il.

Cette matière première, il l’obtenait des rebuts d’une grosse scierie à proximité gérée par Canfor. Cette dernière a fermé ses portes en juillet sans préavis. Cette fermeture prive non seulement les plus petites scieries de leur matière première, mais signifie également une pénurie de travail pour des bûcherons, des camionneurs et des entrepreneurs en tout genre.

Rachelle Dumoulin est une résidente de Mackenzie. Elle a été mise à pied par la scierie de Canfor en juillet. C’était une situation crève-coeur, tout simplement , estime-t-elle, en parlant de la journée où elle et 200 employés ont été remerciés par la compagnie.

Avec deux enfants et une hypothèque, elle songe à déménager et trouver du travail ailleurs. Mais qui va acheter notre maison? Personne, dans cette situation où les scieries ferment leur porte , s’exclame-t-elle.

D’autres fermetures à prévoir

L'analyste de l’industrie du bois d’oeuvre basée à Vancouver Russ Taylor a prévu les récentes fermetures de scieries il y a plusieurs années.

Il estime aujourd'hui que huit autres scieries risquent de fermer d’ici 2025.

À son avis, la cause principale de la crise forestière est le dendrochtone du pin qui a ravagé près de 20 % des arbres dans l’Intérieur de la Colombie-Britannique.

Le village de Mackenzie dépend de l'industrie forestière. Photo : Radio-Canada / Chris Corday/CBC

Les compagnies forestières ont accéléré leur coupe à blanc pour se débarrasser du bois mort. Maintenant que tous ces arbres ont été coupés, il reste moins d’arbres à récolter.

À cela s’ajoute la baisse du prix du bois d’oeuvre et des restrictions imposées par l’Accord sur le bois d’oeuvre avec les États-Unis. Selon eux, une réduction des droits de coupe sur les terres de la couronne représenterait une subvention illégale.

Un groupe de soutien aux employés mis à pied, Mackenzie Matters [Mackenzie en vaut la peine], souhaite pour sa part que le gouvernement provincial réduise les droits de coupe pour ranimer l’industrie forestière.