Le défilé de la chasse de Gaspé crée la controverse sur les réseaux sociaux

Les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux à la suite du défilé des chasseurs et de leurs trophées de chasse dans les rues de Gaspé, dimanche.

Plusieurs internautes ont critiqué sans ménagement l’exhibition des trophées dans la ville. Certains ont remis en question la pertinence du défilé fait avec des têtes de bétail.

Je ne suis pas contre la chasse, mais de mettre une tête d’orignal dans sa boîte de pick-up, ça fait barbare , opine Corinne Maisonneuve, une Lévisienne originaire de la Gaspésie. C’est irrespectueux pour l’animal.

Le mettre dans le congélateur pour le manger tout l’hiver, c’est correct , continue-t-elle. Aussitôt que la chasse commence, les trophées sont sur les pick-up pendant deux ou trois semaines, c’est fier, c’est n’importe quoi.

Sur Facebook, des chasseurs ont défendu la chasse et le défilé en constatant l’ampleur des commentaires négatifs.

Pour un résident d’Amqui, André Lessard, le défilé de trophées de chasse sur des véhicules est une tradition qui est pratiquée depuis longtemps. Il dit qu’une photo de famille datant de 1958 montre notamment ses frères sur un camion avec des têtes d’orignaux.

Quelqu’un qui se promène avec une grosse voiture de luxe, c’est comme un trophée qu'il a réussi à se payer selon son salaire , explique-t-il. Dans le fond, ça représente la même chose. Quelqu’un qui va en forêt, [qui] récolte une bête, c’est une satisfaction et une fierté incroyable qu['il] ressent.

Des chasseurs ont fièrement exhibé leurs trophées de chasse lors du défilé à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

De son côté, le président de la Fédération des chasseurs pour la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Alain Poitras, croit que les chasseurs peuvent être fiers de leurs prises, mais que l'exhibition de ces trophées peut accroître les préjugés contre la chasse.

On sait que les gens sont bien contents, mais on sait aussi que les anti-chasseurs sont plus en colère , observe-t-il, en ajoutant que ce type de parades ne représentent pas l’ensemble des chasseurs. Pourquoi prendre la peine de parader ça, c’est une bête qui est morte, ce n’est pas beau.

Il défend toutefois l’importance de la chasse pour le contrôle des populations d’orignaux.

Les 5000 orignaux qu’on a tués en Gaspésie [cette saison]. Si personne ne les contrôlait, ce serait des orignaux de plus qui pourraient se retrouver sur leur voiture , dit-il. Ce serait plate qu’une famille avec des enfants se fasse tuer par des orignaux sur le chemin parce qu’il y en a trop.

La chasse à l'orignal à l’arme à feu s'est terminée dimanche en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.