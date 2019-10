Mgr Dorylas Moreau porté à son dernier repos

La cérémonie, solennelle et ponctuée de nombreux chants, a attiré de nombreux diocésains.

Rollande Dubois a connu Dorylas Moreau et tenait à venir à ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage.

C'était un être tellement humain, se remémore-t-elle. J'ai eu la chance de le rencontrer pour des soupers à la maison, et c'était très fraternel. Il restait comme évêque, mais il rentrait dans notre condition à nous, c'était facile avec lui de parler et d'intervenir à bien des choses.

Fidèles et membres du clergé sont venus nombreux aux funérailles de Mgr Dorylas Moreau. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Denis Grondin, archevêque de Rimouski, a travaillé avec Mgr Moreau il y a plusieurs années à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il se souvient de lui comme de quelqu'un qui souhaitait être proche des membres de la paroisse.

C'était un homme qui voulait vraiment actualiser la vie chrétienne pour aujourd'hui, raconte-t-il. C'est la chose que je dirais qui le caractérisait, être proche des gens, mais aussi faire en sorte que l'évangile soit compris pour aujourd'hui et que la vie chrétienne se vive aujourd'hui, en impliquant le plus de monde possible. C'était un homme aussi pacifique et pacifiant dans les moments difficiles.

Mgr Moreau a demandé que son cercueil soit posé à même le sol pour représenter la prosternation devant Dieu. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Lors de la cérémonie, Gilles Lemay, évêque d'Amos, a salué le dévouement de Dorylas Moreau. Il a aussi mis l'accent sur sa sagesse lors de ses derniers jours.

La cérémonie s'est conclue sur la litanie des saints, que Mgr Moreau souhaitait que les gens chantent lors de ses funérailles.

Mgr Dorylas Moreau, décédé à l'âge de 72 ans le mardi 22 octobre, a servi le diocèse de Rouyn-Noranda comme évêque pendant entre 2002 et 2019.