Des Gatinois favorables au plafonnement des frais de stationnements dans les hôpitaux

Que ce soit à l'Hôpital de Hull ou à celui de Gatineau, le stationnement est gratuit pour les 30 premières minutes. Le prix augmente à 9,25 $ pour les deux premières heures, puis à 15 $ la journée.

Les deux premières heures pourraient bientôt devenir gratuites pour les patients des hôpitaux et leurs visiteurs. Il y aura ensuite un plafond, qui pourra varier de 7 à 10 $ par jour en fonction des régions.

Ces baisses de tarifs seraient aussi valables pour les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a affirmé lundi que le gouvernement provincial veut ainsi rendre les établissements de santé et de services sociaux plus accessibles à la population. Les tarifs pourraient être plus bas pour les patients qui doivent régulièrement se rendre dans un centre hospitalier.

On a un engagement clair au niveau des stationnements et on va le réaliser. On veut faciliter l’accès aux hôpitaux pour les citoyens , a déclaré Mme McCann.

Promesse électorale

Cette mesure était une promesse électorale de la Coalition avenir Québec, une demande faite depuis longtemps par la population.

C'est cher. Il y en a bien qui n'ont pas d'argent. On est obligé de parker dans les rues, puis on pogne des tickets. À Shawville, c'est gratuit , a déploré une citoyenne, Denise Arvisais, rencontrée à l'Hôpital de Hull.

Daniel Turgeon a abondé dans le même sens. Il faudrait au moins [un tarif] réduit un peu, parce qu'à 15 $ par jour, ça coûte cher. [...] Nous autres, ça fait au moins six semaines qu'on vient tous les jours, ça commence à coûter , a-t-il souligné.

Pour sa part, Alain Belisle croit que l'argent devrait aller directement aux hôpitaux. Je crois que ça aiderait beaucoup pour les hôpitaux .

Des compensations

Une partie des frais de stationnements étaient versés à différentes fondations de la province, notamment à la Fondation santé Gatineau.

La ministre McCann affirme que des compensations seront versées aux différentes fondations. Elle évalue ces compensations — pour les établissements de santé et les fondations — entre 100 et 150 millions de dollars.

Aucune date n'a encore été confirmée pour l'entrée en vigueur de cette baisse des tarifs de stationnement.

La mesure devrait par ailleurs être incluse dans le mini-budget du ministre des Finances, Eric Girard, qui doit être présenté le 7 novembre.

Avec les informations d'Audrey Roy