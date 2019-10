Toute trace de l'hécatombe de saumons à Terre-Neuve a disparu, selon Northern Harvest

La ferme aquacole a rapporté lundi sur Facebook que le nettoyage a été complété vendredi dernier. Elle n’a pas été précisé si les résidus de poisson et le gras congelé qui recouvrait une partie de la côte ont également été nettoyés. Des photos et des images obtenues par CBC montrent toutefois qu'il reste des résidus sur la côte.

Northern Harvest s’engage à répondre de manière complète et exhaustive [aux exigences du gouvernement] et tous nos employés demeurent affectés au nettoyage du site , a écrit l’entreprise, qui a remercié les travailleurs et les équipes de plongeurs qui ont participé à l’effort.

Les fermes Northern Harvest, une filiale du géant norvégien Mowi, expliquent la mortalité de masse par des températures de l’eau plus élevées qu’à l’habitude, ce qui a fait baisser le niveau d’oxygène dans certaines baies de la côte sud de l’île de Terre-Neuve. L’hécatombe a été rapportée au gouvernement provincial le 3 septembre 2019.

Il a ensuite fallu trois semaines supplémentaires avant que la mortalité de millions de saumons d’élevage soit rendue publique par le syndicat FFAW-Unifor, qui soulevait des questions quant à la viabilité de l’industrie aquacole.

Les eaux chaudes confirmées

Le vétérinaire en chef de l’aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador, Daryl Whelan, a confirmé que la mortalité de masse était le résultat du faible taux d’oxygène dans l'eau. Le syndicat FFAW-Unifor soupçonnait quant à lui la présence de poux marins.

Les eaux chaudes étaient limitées aux secteurs exploités par Northern Harvest. Aucune autre entreprise aquacole à Terre-Neuve n’a rapporté de mortalité associée à la température de l’eau.

Le premier ministre Dwight Ball a déclaré lundi que la province continuera de faire des inspections sur la côte sud pour s’assurer que le nettoyage est complet. La semaine dernière, M. Ball assurait que la compagnie n’obtiendrait pas ses permis d'exploitation de nouveau tant que la province n’aurait pas la conviction que l'entreprise peut faire l’élevage de saumon de manière durable. Aucun échéancier n’a été établi pour le retour des permis.

Il y a des discussions que nous devons avoir avec l’industrie Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador