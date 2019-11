Perdre langue, de Mathieu Blais

Biographie

Romancier et poète, Mathieu Blais habite le Vieux-Longueuil avec sa conjointe et ses deux enfants. Il est titulaire d'un doctorat en études littéraires et enseigne la littérature au Cégep Édouard-Montpetit. À l'automne 2019, il a fait paraître Sudan et Najin et Fatu (Éditions de l'Hexagone), un recueil de poésie. Il s'agit de sa onzième œuvre publiée.

Premières lignes

La langue marine et c’est congé demain – tu observes la radicule, la racine, puis la tige, dans le bocal, c’est une saloperie : un os du bassin de Dieu que le vent et le sable ont fini par sculpter, puis un pingo, de terre et de glaces, un craquement qui soulève tout.

Ce qu’en pense le comité de sélection

« Dès les premières lignes, on ressent une ambiance glauque. C’est tout à propos pour raconter l’incompréhension, l’absurdité du monde. Je crois que c’est ce qui en fait la grande force de ce poème, qui parvient à imager l’impuissance, l’anxiété et le plus grand que soi. Tout ça dans une prose intéressante, bizarre et non déjà vue. »

Mélanie Jannard, membre du comité de sélection 2019

