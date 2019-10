Quand le service de covoiturage Poparide rencontre TransLink

Dans le cadre de son nouveau programme d’innovation du transport multimodal, TransLink a choisi de faire équipe avec la société de technologie Poparide. Lancée en 2015 à Vancouver, la plateforme fournit un service de covoiturage à 200 000 membres au Canada.

Grâce à ce partenariat, Poparide souhaite populariser le covoiturage dans la région de Metro Vancouver et fournir des moyens de transports dans des régions qui en manquent , explique son président-directeur général, Flo Devellenes.

Le président-directeur général, Flo Devellennes du service de covoiturage Poparide Photo : Radio-Canada

Le matin quand les gens se déplacent pour aller au travail dans la région de Metro Vancouver, on estime qu’il y a 2 millions de sièges vides dans les autos. Flo Devellenes, PDG, Poparide

L’objectif de Poparide est de remplir ces places vides et de permettre aux résidents de voyager plus efficacement, de manière plus économique et durable. En Colombie-Britannique, pour un trajet entre Vancouver et Squamish, on a des conducteurs qui économisent près de 500 $ par mois avec le covoiturage .

Les coûts de déplacement seront partagés entre le conducteur et le passager, qui doivent tous les deux être inscrits avec l’application Poparide. Dans le cadre du partenariat avec TransLink, les voyageurs économiseront 5 $ pour chaque trajet en covoiturage qui s'entame ou se termine par un trajet en transport en commun.

TransLink veut réduire les problèmes de congestion dans Metro Vancouver. Photo : Radio-Canada / CBC/ Peter Scobie

De son côté, TransLink espère réduire la fréquence des embouteillages en proposant davantage d’options de transport, tout en y voyant aussi un grand avantage pour l’environnement.

La congestion routière coûte chaque année près de 1,2 milliard de dollars à la province. Ben Murphy, porte-parole, TransLink

Ce nouveau partenariat va d’abord être déployé dans le corridor entre Vancouver et Abbotsford. Puis, il sera étendu à l'aéroport international d'Abbotsford. Le président-directeur général de Poparide espère ensuite ajouter des services sur d'autres corridors comme celui entre Squamish et Vancouver.