1974 : Un week-end rouge à Montréal

À l'automne 1974, les pompiers de Montréal négocient avec la ville une augmentation de leur salaire afin de tenir compte du coût de la vie grimpant de l’époque.

Dans le contexte d’élections municipales, le maire Jean Drapeau refuse toute forme d’entente. Il déclare au contraire que la ville de Montréal ne cédera pas au chantage.

Face à cette impasse, les 2400 pompiers de Montréal entament un débrayage qui s’étirera sur trois jours.

Comme le montre notre montage d’archives, la ville devient la proie des flammes au fil de cette grève illégale, transformant Montréal en véritable brasier.

Dans le quartier Centre-Sud, un quadrilatère entier est anéanti par le feu entre les rues Wolfe, Amherst, Sherbrooke et Ontario.

Pour maîtriser la centaine de foyers d’incendie qui éclatent dans la métropole, des pompiers des villes avoisinantes viennent prêter main-forte. Les cadres du service d’incendie de Montréal et de simples citoyens tentent aussi de limiter les dégâts.

Au même moment, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal doivent négocier à la lueur des flammes une entente avec le syndicat des pompiers de Montréal.

C’est finalement dans la nuit du 2 au 3 novembre que le conflit se règle dans le bureau montréalais du premier ministre Robert Bourassa.

Le 4 novembre 1974, à l’émission radio Présent édition métropolitaine, le journaliste Gilles Gougeon décrit l’atmosphère dans la métropole au lendemain du règlement.

Alors que les débris des pâtés de maisons détruits sont encore fumants, le maire Jean Drapeau reprend sa campagne électorale et les pompiers réintègrent leurs casernes.

« Qui a gagné? », s’interroge Gilles Gougeon dans ce compte-rendu des événements. Certainement pas les citoyens qui ont tout perdu.

Grâce à l’aide du gouvernement du Québec, les pompiers obtiennent pour l’année 1974 un montant d’argent couvrant à peu près l’inflation. Le maire Jean Drapeau est également forcé de signer une lettre d’entente qui leur donne une confortable marge de manœuvre pour la prochaine négociation.

Un règlement qui illustre bien les rapports de force dans les relations de travail durant cette période.

Ce conflit remet donc en question encore une fois la disproportion de plus en plus grande entre d'une part la loi et les moyens de pression des travailleurs et d'autre part, le contexte économique et son parasite, l'inflation.

Le journaliste Gilles Gougeon