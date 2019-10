Encan pour le projet de coopérative du Quotidien

Les travailleurs du journal, tant les cadres que les syndiqués, souhaitent se regrouper pour acheter l'entreprise qui est menacée de faillite. L'encan vise à amasser des fonds.

On vendra aux enchères plusieurs oeuvres d'art, de même que des objets ayant appartenu à des vedettes du milieu sportif et culturel. Selon une des organisatrices, Laura Lévesque, journaliste au Quotidien, on s'attend à une bonne réponse du public qui, jusqu'à présent, n'hésite pas à soutenir son journal.

Je pense que les gens aiment voir les employés se prendre en mains. Ils voient l’importance d’avoir un journal régional [...] La population, les groupes, les organismes : je pense que c’est important pour toutes les classes de la population.

Une reproduction limitée d'une toile de Corno et un vélo Devinci seront notamment mis à l’enchère.