Apple dévoile les AirPods Pro, de nouveaux écouteurs avec annulation active du bruit

Les AirPods Pro ont une apparence légèrement différente de leurs prédécesseurs, les AirPods. Chaque écouteur vient avec trois embouts de silicone adaptables à différentes formes d'oreilles, assurant un confort supérieur et un joint plus étanche entre l'oreille et l'écouteur, facteur critique pour offrir un son immersif. Les écouteurs sont également résistants à l'eau et à la sueur.

En contrepartie du mode Annulation active du bruit, un mode Transparence a été ajouté pour annuler l'isolation phonique et vous permettre d'entendre ce qui vous entoure, grâce aux micros que l'on trouve à l'extrémité des pointes. L'alternance entre les deux fonctions se fait directement sur les écouteurs, grâce à un nouveau capteur de force qui se trouve sur leur embout.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) On pourra facilement passer entre les modes Annulation active du bruit et Transparence. Photo : Apple

Côté qualité du son, les AirPods Pro visent haut avec un égalisateur dynamique qui ajuste les hautes et les basses fréquences de la musique selon la forme de l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice.

En mode Annulation active du bruit, les AirPods Pro permettent jusqu'à 4,5 heures d'écoute par charge. Avec l'étui de recharge sans fil, les écouteurs offrent jusqu'à 24 h d'écoute. La charge se fait simplement en plaçant l'étui sur un tapis de chargement certifié QI ou en utilisant le port Lightning, qui est devenu la norme pour les produits Apple.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les nouveaux AirPods Pro, vus de l'intérieur Photo : Apple

Parmi les autres innovations intéressantes, il y a le partage audio, qui vous permet d'écouter la même chanson ou le même film qu'un ou une camarade simplement en amenant une seconde paire d'écouteurs près de son iPhone ou de son iPad.

Les AirPods Pro ont beaucoup à offrir, mais attendez-vous à débourser une somme considérable pour vous les procurer : les écouteurs se détaillent actuellement 329 $, soit 50 $ de plus que les AirPods réguliers accompagnés d'un étui de recharge sans fil.