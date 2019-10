Rencontre prochaine entre Justin Trudeau et les maires de Saskatoon et de Regina

Le premier ministre Justin Trudeau rencontrera cette semaine les maires des deux plus grandes villes de la Saskatchewan, selon un communiqué du bureau du premier ministre.

La rencontre avec le maire de Saskatoon, Charlie Clark, et le maire de Regina, Michael Fourgere, pourrait se tenir mardi.

Depuis sa réélection, Justin Trudeau s'est notamment entretenu avec les maires de Calgary et d’Edmonton, en Alberta.

La séparation de l’Ouest canadien, ou wexit, est un sujet brûlant en Saskatchewan et en Alberta, depuis l’élection fédérale, qui a rayé les libéraux du paysage électoral de ces deux provinces.

Charlie Clark a qualifié l’idée de séparation de l'Ouest de « voie sans issue », dans un message publié sur Twitter. Il ne voit pas comment la création d’un pays enclavé permettrait de résoudre les problèmes d’accès au marché [dans l’Ouest].

Pour lui, l’enjeu est de développer des politiques qui trouvent un bon équilibre entre l’appui à l’industrie des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques.

« Ce n’est pas facile. Il y a de réelles tensions, mais nous avons l’habitude de travailler ensemble, comme un pays. Les villes devront faire partie de la solution », a-t-il noté.

De son côté, le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la province, Jeremy Harrison, affirme que la province est ouverte à la rencontre entre les maires et Justin Trudeau, mais s'opposera à toute entente traitant directement avec les maires et qui viserait à contourner le premier ministre provincial.

« Ce n’est pas comme cela que le pays fonctionne. Le fait que [Justin Trudeau] ne partage pas la position des premiers ministres Moe et Kenney ne devrait pas l'empêcher de travailler avec eux », a-t-il affirmé.

Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l'Alberta demandent à Justin Trudeau d'autoriser des projets de pipelines, de négocier une nouvelle formule de péréquation et de soustraire leurs provinces à la taxe sur le carbone.

Dans un communiqué, le bureau du premier ministre fédéral a indiqué que Justin Trudeau mène actuellement des discussions avec tous les premiers ministres provinciaux et le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde.

Avec les informations de Morgan Modjeski