Chantale Cyr réclame plus de 1 M$ à la CS des Rives-du-Saguenay

Un document obtenu en vertu de la Loi d'accès à l'information démontre que cette dernière réclame sa réintégration dans ses fonctions. Elle demande aussi 700 000 $ de dommages moraux et punitifs, 269 000 $ de frais d'avocat, en plus d'un montant encore inconnu pour le salaire et d'autres avantages perdus depuis deux ans.

L'avocat de Chantale Cyr, Éric Lebel, refuse d’expliquer pour l'instant sur quoi il se base pour présenter cette réclamation. Il attend de plaider devant le juge Guy Roy avant de s'exprimer publiquement.

La Commission scolaire a jusqu'au 15 novembre pour présenter ses propres arguments. Le juge pourra ensuite fixer une date pour les plaidoiries des deux parties.

Le 30 septembre dernier, le Tribunal administratif du Québec a rendu un jugement sévère à l'égard de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et de sa présidente Liz S. Gagné à la suite du congédiement de Chantale Cyr survenu en 2018. Le juge Guy Roy a donné raison à Chantale Cyr en confirmant qu'elle avait subi du harcèlement psychologique et qu’elle avait été congédiée illégalement.