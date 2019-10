Un écocentre pourrait voir le jour dans l'ouest de Gatineau

Il y a un an, le conseil municipal de Gatineau avait adopté une résolution demandant à l'administration municipale de mener une étude afin de vérifier si l'implantation d'un écocentre dans le secteur d'Aylmer serait justifiée. Cette analyse est désormais terminée.

Le conseiller municipal du district de Lucerne, Gilles Chagnon — qui réclame ce service depuis son arrivée en poste —, a bon espoir d'obtenir l'appui unanime de ses collègues lorsqu'une résolution en vue de la construction d'un nouvel écocentre à Gatineau sera présentée.

J'y crois, je suis optimiste. Je crois qu'on a fait les bonnes étapes , a commenté M. Chagnon en entrevue à Radio-Canada. Si la résolution est adoptée, un nouvel écocentre pourrait voir le jour d'ici deux ans, selon lui.

La présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement indique que la Ville continue aussi de suivre de près la situation dans les autres écocentres, qui sont de plus en plus achalandés. Bon nombre de citoyens ont d'ailleurs dû attendre plus d'une heure pour avoir accès à l'écocentre de Hull, en fin de semaine.

C'est une situation que l'on monitore attentivement, depuis le changement des collectes des encombrants. On se rend compte qu'avec les collectes qui ont changé, qui sont passées aux deux semaines à tous les mois, durant les mois plus chauds de l'année [...] les citoyens ont le réflexe de se tourner vers les centres de transbordement et écocentres , a constaté Maude Marquis-Bissonnette.

Elle croit que la Ville de Gatineau doit ajuster les services, tout en soulignant qu'un certain engouement face à ces espaces-là est une bonne nouvelle.

Avec les informations de Nathalie Tremblay