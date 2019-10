L'Internet célèbre ses 50 ans aujourd'hui

1. Arpanet, l'ancêtre d'Internet

Arpanet est le premier réseau qui fonctionne par la commutation de paquets, soit des données découpées de façon à ce qu'elles s'envoient plus facilement d'un point à un autre. Il a été développé aux États-Unis sous l'égide de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) , une agence de recherche technologique du Département de la défense des États-Unis. Arpanet est l'acronyme anglais pour désigner le réseau de l'ARPA.

L'invention d'Arpanet découle d'une association entre militaires et universitaires. Le département de la Défense des États-Unis finançait depuis 1966 un projet visant à relier les universités en contrat avec l'agence à un même réseau, délocalisé, pour transférer des fichiers entre ordinateurs.

Il importe de faire la distinction entre Internet et son héritier le plus connu, le World Wide Web (le réseau mondial ou la toile), qui est de vingt ans plus jeune. La confusion est commune puisque le World Wide Web est vraiment ce qui a permis à Internet d'exploser, surtout auprès du grand public, mais ce n'est qu'une application d'Internet parmi tant d'autres, comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le partage de fichiers en pair à pair.

Le 29 octobre 1969, à 22h30, Leonard Kleinrock et son assistant-programmeur Charley Kline envoient à l'Insitut de recherches de Stanford le premier message électronique par le réseau Arpanet, à partir de l'UCLA. Le message devait initialement comprendre le mot « login », mais seules les deux premières lettres « Lo » se rendent à destination avant que le système ne soit victime d'un bogue. Le mot entier ne sera transmis qu'une heure plus tard.

La transmission du message est rendue possible grâce à l'Interface Message Processor, première génération de ce qu'on appelle aujourd'hui un routeur.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le Dr. Leonard Kleinrock, pionnier d'Internet, pose à côté de l'Interface Message Processor, première génération de ce qu'on appelle un routeur, en 1999 à l'occasion des 30 ans d'Internet. Photo : Reuters / Fred Prouser

Les deux premiers « noeuds » sont alors établis et Arpanet se raccorde rapidement à de nouvelles universités. Un noeud est un appareil électronique rattaché à un réseau et capable de créer, recevoir ou de transmettre de l’information à travers un canal de communication. Un serveur, un poste de travail, un routeur, une imprimante ou un télécopieur peuvent constituer un nœud de réseau.

On compte 23 noeuds en 1971, 111 en 1977 et le nombre de noeuds augmente de façon exponentielle au fil des années. En 1985, on compte déjà près de 4 millions de nœuds interconnectés, et plus de 1000 ordinateurs à travers le monde y sont reliés.

Une carte représentant les « noeuds » et les connections d'Arpanet en 1972 Photo : Wikimedia Commons

2. Le courrier électronique

L’histoire du courrier électronique débute en 1965, quelques années avant la naissance d'Arpanet. Les premiers ordinateurs étant très coûteux, on cherchait à les utiliser efficacement en les partageant. C’est durant cette période que furent mis en place les premiers mécanismes informels d'échanges de messages entre utilisateurs sur des réseaux privés, afin de simplifier la communication entre ceux qui utilisaient un ordinateur commun.

Toutefois, le courrier électronique prend vraiment son essor suite à la création d'Arpanet. Auparavant, les messages ne pouvaient être envoyés qu’aux utilisateurs d’un même domaine et consultés, le plus souvent, sur la même machine que celle qui servait à écrire et déposer les messages.

En 1971, Ray Tomlinson, qui travaille pour une firme engagée par la DARPA, réussit à s'envoyer un message à lui-même, via deux ordinateurs côte à côte. Il devait encore trouver un moyen pour que le programme différencie facilement un message local d’un message réseau.

Il décide d'utiliser le symbole @ (arobase) pour distinguer le nom d’utilisateur du nom d’hôte, C'était l'un des seuls caractères qui n’était utilisé dans aucun nom propre et surtout, dans aucun nom d’entreprise.

Par la suite, le courriel sera très utilisé au sein du réseau Arpanet et le restera tout au long de l'histoire d'Internet.

3. Le World Wide Web

En 1989, l'informaticien Tim Berners-Lee travaille pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) en Suisse, qui accueillait des scientifiques de partout à travers le globe qui souhaitaient utiliser son accélérateur de particules. M. Berners-Lee constate que toutes ces équipes ont de la difficulté à partager des informations.

Sa solution : créer un système hypertexte distribué sur le réseau informatique pour que les collaborateurs puissent partager les informations au sein du CERN. En mars 1989, il met sa vision sur papier dans un document intitulé Information Management : A Proposal.

Au départ, son patron est un peu sceptique mais le laisse tout de même travailler sur le projet. Dès 1990, Berners-Lee a mis au point les trois technologies qui demeurent aujourd'hui les fondations du web, soit le HTML (le langage de formatage pour le web), le URI (aussi appelé URL, cette sorte d'adresse unique utilisée pour identifier chaque ressource sur le web) et le HTTP (qui permet de récupérer les ressources liées à travers le web).

Il crée aussi le premier navigateur web, destiné au projet World Wide Web lui-même et hébergé sur l’ordinateur personnel de Tim Berners-Lee.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Logo historique du WWW, créé par Robert Cailliau. Constitué de 3 W utilisant la police Optima Bold, selon Cailliau lui-même. Photo : Wikimedia Commons

Fin 1990, la première page web est disponible sur Internet et en 1991, des personnes extérieures au CERN sont invitées à se joindre à la nouvelle communauté web. Berners-Lee se rend vite compte du potentiel qu'aurait le web s'il était démocratisé.

Avec d'autres, il commence à plaider pour la démocratisation du web et fait pression sur le CERN pour qu'il rende le code disponible en licence gratuite, pour toujours. Le CERN accepte et la décision est annoncée en avril 1993, déclenchant une vague mondiale de création, de collaboration et d'innovation jusqu'alors inégalée.

4. Napster et le partage de fichiers en pair à pair

Le pair-à-pair (peer-to-peer ou P2P) a grandement marqué Internet, pour le meilleur et pour le pire. C'est un modèle d'échange où chaque entité du réseau est à la fois client et serveur, contrairement au modèle client-serveur. Plusieurs programmes précurseurs se sont basés sur ce modèle, comme Usenet (1980) ou Kermit (1981).

Le modèle explose avec l'introduction de Napster en 1999, développé par Shawn Fanning alors qu'il est encore un étudiant de première année à la Northeastern Univeristy. Le concept est simple et très efficace : les internautes téléchargent un logiciel gratuit qui cherche les disques durs locaux des ordinateurs avoisinants pour des fichiers MP3, qui peuvent être téléchargés d'un ordinateur à l'autre.

En moins d'un an, Napster compte plus d'un million de membres. Deux ans plus tard, le groupe Metallica engage des poursuites contre l'entreprise et en juillet 2001, Napster est fermé, échouant à devenir un service payant et suffoquant sous les documents juridiques.

Après la fermeture de Napster, le partage de fichiers en pair à pair se développe à une vitesse fulgurante, avec de nouveaux logiciels qui ébranlent les fondations juridiques et économiques des sociétés. Pensons au Bitorrent (2001), un véritable cauchemar pour les droits d'auteur, ou au Bitcoin (2009), une technologie que les banques et les gouvernements prennent de plus en plus au sérieux.

5. Youtube, Facebook et les réseaux sociaux

Depuis quelques années, le web pris un virage résolument marqué par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer nos vies sans leur influence, mais il ne faut pas oublier que ces nouveaux joueurs sont très récents dans la grande histoire d'Internet. Facebook a été fondé en 2004, Youtube, en 2006, Instagram en 2010...

Aujourd'hui, alors qu'on célèbre les 50 ans d'Internet à l'UCLA (Nouvelle fenêtre) , Leonard Kleinrock pose un regard en demi-teinte sur l'univers que son expérience de 1969 a permis de créer.

Je n'avais pas du tout vu venir l'aspect "réseaux sociaux". Je pensais faire communiquer les gens avec les ordinateurs, ou les ordinateurs entre eux, mais pas les gens entre eux , racontait-il à l'Agence France Presse récemment.