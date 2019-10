Les citoyens demeurent perplexes face au déménagement du Centre d'art de Richmond

Une rencontre d'information publique de plus de deux heures tenue par le conseil d'administration du Centre d'art de Richmond lundi soir au sujet de son déménagement n'aura pas suffi à obtenir l'aval de la population, qui estime toujours que celui-ci est précipité et injustifié.

Environ 80 personnes se sont présentées au centre d'art afin de poser des questions et obtenir davantage de renseignements de la part des membres du c.a., qui soutient que le déménagement dans l'ancienne église Sainte-Famille au printemps prochain est nécessaire pour des raisons économiques.

Après un retard d'une quarantaine de minutes, les états financiers du lieu de diffusion des dernières années et les efforts qui ont été faits pour le maintenir à flot leur ont été présentés. Le c.a. a notamment fait valoir que les frais d’administration ont été amputés de 12 000$ comparativement à ceux d’il y a dix ans et qu'il avait toujours des frais à payer liés à la location d'un loyer, ce que plusieurs autres salles n'ont pas.

Je ne suis pas plus avancé qu'avant, admet candidement le citoyen Nick Fonda. Je suis un peu désolé que le centre d'art veuille quitter le vieux couvent. Je comprends les arguments, mais est-ce qu'ils sont vraiment bons? Je ne le sais pas... C'est le temps qui va le dire.

Ils sont fermés trois mois par année l'été alors qu'on a des touristes dans la région, le golf, un camping... il y aurait moyen d'avoir des événements, des foodtrucks, un chapiteau pour recevoir les gens à l'extérieur avec un vin local avant d'entrer voir un spectacle , note toutefois la citoyenne Suzanne Gilbert.

Je trouve que ce qui ressort, c'est que c'est vraiment le projet d'un c.a. qui est déconnecté de sa population. Peu importe ce qu'on essaie de dire et de faire, il continue comme s'il ne se préoccupait pas du tout de ce que la population désire , déplore de son côté la fondatrice du Centre d'art de Richmond, Jeannette Comeau-Charland

Le montant de la dette restante du Centre d'art de Richmond n'a pas été dévoilé, mais le président du c.a. Dominic Pearson, confirme qu'une entente à long terme est sur le point d'être entérinée pour la payer.

On a réduit les dépenses énormément. C'est correct à court terme, mais à long terme, c'est invivable. Ce sont toutes les dépenses qui augmentent présentement, et en restant ici, on est limité [pour les revenus]. Dominic Pearson, président du conseil d'administration du Centre d'art de Richmond

Pas responsable de l'entretien patrimonial

Près d'une centaine de personnes avaient manifesté dimanche pour s'opposer au déménagement du centre d'art. Selon eux, le déménagement de la salle de spectacle dans l'ancienne église Sainte-Famille pourrait mettre en péril l'avenir du bâtiment patrimonial qui l'héberge. Pour l'instant, le Centre d'art est situé dans un vieux couvent qui date de 1882. Des citoyens ont proposé que l'école de musique liée au Centre d'art demeure au couvent.

Le Centre des arts de Richmond se trouve actuellement au couvent Mont Saint-Patrice. Photo : Radio-Canada / Denis Gervais

Pour nous, ce qui est important, c'est l'entité totale. Pour les citoyens de Richmond, ça ne se sépare pas , explique Mme Comeau-Charland.

Un centre d'art, c'est fait pour diffuser la culture, et non pour entretenir un édifice patrimonial , insiste cependant la comédienne Marie-Lise Pilote.

Son conjoint, Daniel Harvey, et elle, tous deux membres du c.a., ont fait une promesse d'achat sur l'ancienne église Sainte-Famille et se sont engagés à la céder au même coût au centre d'art, réfutant à maintes reprises les allégations de citoyens les accusant de « vouloir faire de l'argent ».

Je trouve ça dur quand tu fais du bénévolat pour un OBNL, que tu y crois assez pour investir de ton propre argent et que des gens t'accusent de vouloir en profiter, ça m'a beaucoup bouleversé. Je trouve ça désolant, parce qu'on y croit, on est des tripeux, on a du temps et on a l'expérience aussi, tout le c.a. au complet. Je pense qu'on a quelque chose à apporter à la région , soulignait Mme Pilote au terme de la soirée.

Des membres de l'organisme trouvaient toutefois curieux que le plan de déménagement ait été abordé à la mi-septembre alors qu'il n'en avait été aucunement mention le mois précédent, ce à quoi le c.a. a admis qu'une opportunité s'était présentée rapidement et qu'il avait voulu la saisir.

Oui, ça s'est fait vite. Daniel et Marie-Lise ont vu l'opportunité, ils nous en ont parlé et ils ont fait l'offre d'achat. Le bâtiment était pour être acheté pour être détruit par un promoteur d'immeubles à logements , indique M. Pearson.

Le conseil d'administration affirme néanmoins être ouvert aux projets qui permettraient également d'assurer l'avenir du couvent.