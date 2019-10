Changer les noms de la DSFM et du CCFM, une bonne idée?

Les noms de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et du Centre culturel franco-manitobain (CCFM) devraient-ils changer pour être plus inclusifs, comme celui de la Société de la francophonie manitobaine? La DSFM et le CCFM n'ont rien contre l'idée, mais affirment qu'il y a des conditions préalables à ces changements.

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage souligne que le sujet n'a pas été beaucoup débattu lors des rencontres des commissaires.

On en a parlé un peu cette année, lors de la préparation de notre prochain plan stratégique, mais il n'y a pas eu de grandes discussions à ce sujet , précise-t-il.

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage. Photo : Radio-Canada / Bert Savard

Il ajoute qu'il que la commission n'a reçu aucune demande officielle de la part de parents réclamant un tel changement. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui y pensent , note-t-il.

Il y a plus de deux ans, la Société franco-manitobaine est devenu la Société de la francophonie manitobaine.

En novembre 2018, l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) lui a emboîté le pas en devenant l'Association culturelle de la francophonie manitobaine.

La Société franco-manitobaine a changé de nom en 2017 pour devenir la Société de la francophonie manitobaine. Photo : Radio-Canada

Les deux organismes expliquent ces changements par leur volonté d'être plus inclusifs. Bernard Lesage note que l'inclusion est également quelque chose d'important pour la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Je ne pense pas que l'on devient plus inclusif juste par un changement de nom, note-t-il cependant. Si on regarde nos écoles tant au niveau des élèves que du personnel, on a vu des changements au cours des dernières années et pas seulement par rapport aux nouveaux arrivants.

Quelles sont les conditions nécessaires pour changer de nom? Si l'on en croit Bernard Lesage, pas grand-chose : une volonté populaire et des modifications au niveau de la loi.

La question pourrait d'ailleurs être abordée dans le cadre des consultations qui seront menées cet automne au sujet du prochain plan stratégique de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine . Les commissaires, explique Bernard Lesage, seront à l'écoute des membres de la communauté.

Le sujet sera peut-être abordé. On verra à ce moment-là si on pourrait se pencher sur la question , souligne-t-il. Bernard Lesage ne pense pas que la démarche visant à changer de nom poserait un problème à la province, qui aurait à légiférer.

Les logos de la DFSM et du CCFM. Photo : Radio-Canada

Une idée qui est dans l'air

Au Centre culturel franco-manitobain, les responsables ne semblent pas s'opposer à l'idée de changer de nom, bien au contraire.

On a vu ce qui s'est passé avec la SFM. C'est un changement très intéressant et on souhaiterait aller dans cette direction , note le responsable des communications et du marketing, Valentin Cueff.

Selon lui, le sujet a été abordé il y a un peu plus d'un an lors du forum ouvert au CCFMCentre culturel franco-manitobain . Plusieurs personnes y ont évoqué un possible changement de nom de l'organisme.

Valentin Cueff avec Ginette Lavack, directrice du CCFM Photo : Radio-Canada

C'est donc quelque chose qui nous intéresse. On sait que certaines personnes aimeraient que ça change. C'est dans nos projets, mais présentement on a d'autres priorités , indique Valentin Cueff.

Selon lui, l'autre défi, c'est que le CCFMCentre culturel franco-manitobain est une agence de la Couronne encadrée par une loi provinciale. Pour changer le nom du Centre, il faut changer la loi. C'est beaucoup plus compliqué de changer la loi. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de discussions, d'efforts et de temps avec la province , estime-t-il.

Quant à l'idée d'opter pour une appellation plus générale, par exemple maison de la culture, le porte-parole du CCFMCentre culturel franco-manitobain ne pense pas que ce soit une solution.