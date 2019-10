Un nouveau film Astérix et Obélix en préparation

Alors que dernier volet des aventures d’Astérix et Obélix vient de paraître en bande dessinée, les deux irréductibles Gaulois feront bientôt leur retour au cinéma. Intitulé Astérix et Obélix : L'empire du milieu, ce film se déroulera dans un pays encore inconnu pour ce duo : la Chine.

C’est l’acteur et réalisateur Guillaume Canet qui réalisera ce long métrage. Il en a fait l’annonce lundi sur son compte Instagram.

Il est notamment connu pour avoir joué dans des succès comme La plage (The Beach), de Danny Boyle, et plus récemment dans Le grand bain. C’est aussi lui qui a réalisé le film Les petits mouchoirs.

Guillaume Canet se glissera dans la peau Astérix et l’acteur Gilles Lellouche, à qui l’on doit Le grand bain, incarnera Obélix.

Tournage prévu pour le printemps 2020

Pour le moment, la composition du reste de la distribution demeure inconnue.

Le scénario du film sera écrit par Philippe Mechelen et Julien Hervé, coscénaristes de la trilogie de films Les Tuche. Ces comédies, qui ne sont jamais sorties sur les écrans québécois, ont remporté un grand succès populaire en France.

Le début du tournage d’Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu est prévu pour le printemps prochain.

Il s'agira de la cinquième fois que l'œuvre de René Gosciny et d'Albert Uderzo est portée au grand écran, après Astérix et Obélix contre César (1999), Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), Astérix aux Jeux olympiques (2008) et Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012).