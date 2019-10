Élection du nouveau président argentin : montée du peso et tensions avec le Brésil

La monnaie argentine s'échangeait à 63 pesos pour 1 dollar américain lundi matin. Elle avait chuté de 5,9 % dans la semaine précédant l’élection présidentielle, pour finir à 65 pesos pour 1 dollar.

Aux prises avec la pire crise économique qu’elle ait vécue depuis 2001, l’Argentine est dans une situation économique catastrophique. En récession depuis plus d'un an, le pays connaît une inflation élevée (37,7 % en septembre), une dette massive de plus de 130 milliards de dollars qui fait craindre un défaut de paiement, et un taux de pauvreté en hausse. Selon les statistiques, un Argentin sur trois vivrait actuellement sous le seuil de pauvreté.

Devant cette débandade et par crainte des bouleversements que pourrait apporter l’élection d’un nouveau gouvernement, les Argentins craignent de perdre leurs économies et ont commencé à les retirer des banques, en dollars américains, leur devise refuge. Depuis le mois d’août seulement, les épargnants argentins ont retiré quelque 16 milliards de dollars de leurs comptes, soit environ 36,4 % du total.

La demande de dollars a été particulièrement forte la semaine dernière, ce qui a conduit lundi la Banque centrale à prendre un contrôle plus sévère sur leurs échanges, pour freiner la chute des réserves monétaires du pays. Le nouveau régime des changes restera en vigueur jusqu'au 10 décembre, jour de la prise de fonction du nouveau gouvernement.

La semaine dernière, nous avons constaté une forte demande de dollars. Face au risque que cela ne continue cette semaine, nous avons décidé de renforcer les contrôles. À partir d'aujourd'hui, nous avons réduit le montant maximum que les particuliers peuvent acheter à 200 dollars [américains] par mois à des fins d'épargne , a annoncé le président de la Banque centrale, Guido Sandleris, lundi matin.

L'Argentine avait déjà imposé début septembre un contrôle des changes aux entreprises et aux particuliers, à la suite des turbulences sur les marchés et à la forte dépréciation de la monnaie argentine. Depuis, les personnes physiques ne pouvaient effectuer de virements à l'étranger de plus de 13 000 dollars ni acheter des devises pour un montant supérieur à cette somme sans autorisation de la Banque centrale.

La peur des investisseurs

L’élection d’Alberto Fernandez, bien qu’il apporte chez beaucoup l’espoir de politiques moins austères que celles menées par le gouvernement libéral de Mauricio Macri, inquiète les investisseurs.

Ces derniers ont peur que cela n’entraîne le retour des politiques interventionnistes de la période du kirchnérisme, incarnée par Nestor Kirchner, président de 2003 à 2007, puis par sa femme Cristina, qui a pris sa place de 2007 à 2015. Cristina Kirchner est associée à Alberto Fernandez comme candidate à la vice-présidence.

Les investisseurs craignent également le protectionnisme de Fernandez, qui a notamment déjà dit souhaiter se retirer du Mercosur, bloc régional économique formé par l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Le Mercosur a signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne, qui est cependant encore loin d'être ratifié.

Pas de félicitations du Brésil

Alberto Fernandez n’a pas encore commencé son mandat que la relation est déjà tendue avec son voisin brésilien, son plus important partenaire économique.

Le président brésilien d’extrême droite, Jair Bolsonaro, a affirmé lundi que l'Argentine avait mal choisi son nouveau président et qu'il n'avait pas l'intention de le féliciter .

Je regrette l'issue du scrutin. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que l'Argentine a mal choisi. […] Mais nous n'allons pas nous aliéner les Argentins. Nous allons attendre un peu de voir quelle est réellement sa position politique , a-t-il lancé lundi à la presse brésilienne, à l'occasion d'une longue tournée en Asie et au Moyen-Orient.

Lors de la campagne électorale argentine, Jair Bolsonaro avait ouvertement soutenu Mauricio Macri.

M. Bolsonaro avait entre autres affirmé qu’avec l’élection de M. Fernandez, l'Argentine se rapprochait du chaos . Quant à ce dernier, il avait accusé Jair Bolsonaro d'être raciste, misogyne et violent .