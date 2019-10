C’est la fin pour le FC Gatineau dans la PLSQ 

On avait l’intention de rester dans la ligue, mais à la dernière réunion des gouverneurs, on nous a annoncé de nouvelles dépenses et de nouvelles règles. Tout ça a un grand impact sur le budget , mentionne le directeur sportif du FC Gatineau, Antony Ramel.

Le club parle d’un déficit potentiel de plus de 50 000 $ qu’il ne voulait pas refiler à ses membres au cours des prochains mois.

Nous n’aurions pas pu faire payer nos joueurs l’an prochain et les frais d’inscriptions augmentent. Avec ces nouvelles règles, la seule solution était de se retirer. Antony Ramel, FC Gatineau

Le FC Gatineau existait depuis sept ans. Il avait joint la PLSQ Première ligue de soccer du Québec à sa 2e année d’existence, sous la responsabilité de l’Association régionale de soccer de l’Outaouais, maintenant connue sous le nom de Soccer Outaouais. L’Association de soccer de Hull avait repris le projet il y a trois ans.

Le directeur sportif de l'équipe, Antony Ramel. Photo : Radio-Canada

On est déçu pour les joueurs et on est déçu parce qu’on met du temps et de l’énergie depuis trois ans [dans ce projet]. D’arriver à cette situation-là c’est décevant, mais avec les dépenses qui ne font que grandir, il faut être responsable , ajoute M. Ramel, en notant qu’il est de plus en plus difficile de trouver des commanditaires ou des partenaires financiers.

Le FC Gatineau avait amorcé un virage jeunesse le printemps dernier, ce qui a eu des effets négatifs sur les performances sur le terrain. L’équipe a maintenu une fiche d’aucune victoire, deux nulles et 14 défaites en 16 matchs pour terminer au dernier rang de la ligue. Les joueurs n’avaient marqué que 12 buts, le plus petit total de la PLSQ Première ligue de soccer du Québec .

D’autres formations pourraient quitter la PLSQ Première ligue de soccer du Québec après avoir pris connaissance des nouvelles obligations financières du circuit. Le Dynamo de Québec a notamment perdu l'appui financier des clubs locaux récemment et n'a toujours pas confirmé son retour en 2020.

J’ai assisté aux matchs à l’extérieur à partir de la mi-saison et je me suis rendu compte qu’il y avait aussi peu de spectateurs que nous à domicile. C’est une réalité pour tous les clubs , se désole M. Ramel.

Le FC Gatineau n'écarte pas la possibilité de revenir dans la PLSQ Première ligue de soccer du Québec en 2021 si les paramètres financiers de la ligue sont modifiés.

Le CS Mont-Royal Outremont est la seule équipe à avoir disputé toutes les saisons de la ligue semi-professionnelle.