Une délégation composée d'une vingtaine de membres du conseil d'administration d'ID Gatineau et de représentants de la Ville de Gatineau se rendra à Montréal et à Québec pour une mission économique de trois jours, de mardi à jeudi.

Nous devons créer un intérêt auprès de ces personnes pour obtenir des occasions d'affaires. Nous devons leur présenter tous les avantages qu'offre Gatineau à l'intérieur de la région de la capitale nationale, l'une des plus dynamiques au pays , a fait savoir le maire Maxime Pedneaud-Jobin, dans un communiqué.

Organisée conjointement par ID Gatineau et la Ville de Gatineau, cette mission a pour but de présenter l'offre économique et les avantages de Gatineau ainsi que ses projets et perspectives; tisser des liens et ouvrir de nouveaux canaux de communication entre Québec et la Ville de Gatineau; et positionner Gatineau auprès de joueurs influents .

Au cours de cette mission économique, la délégation gatinoise rencontrera le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que des ministres du gouvernement québécois.