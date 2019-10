Mort de Michel Vienneau : l’audience d’arbitrage va se poursuivre

Après l'audition des 11 premiers témoins, l’arbitre Joël Michaud avait pris quelques jours pour déterminer si les preuves présentées jusqu’à présent étaient suffisantes pour passer à l'étape suivante, soit celle qui peut comprendre les témoignages des policiers Patrick Bulger et Mathieu Boudreau.

L’avocat de la poursuite, Basile Chiasson, avait demandé cette évaluation en invoquant le principe juridique du prima facie.

Qu’est-ce que le principe du prima facie

La locution latine prima facie pourrait être traduite par « à première vue ». C’est une disposition du droit qui exige qu'un juge ou un arbitre fasse une évaluation préliminaire de la preuve entendue pour déterminer si elle est assez forte que que les procédures se poursuivent.

Un cas d’audience dite prima facie sert à abréger une audience lorsqu’il n’est pas possible d’en démontrer la nécessité, et quand la poursuite de l’audience ne servirait qu’à remettre à plus tard un résultat qu'il est déjà possible d'anticiper.