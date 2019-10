Un village pour les anciens combattants ouvre ses portes à Calgary

À compter de vendredi, 15 minimaisons disposant de toutes les commodités et dont l'extérieur est recouvert de bois et de peinture neutre, serviront de résidences à d'anciens combattants dans le besoin à Forest Lawn, dans le sud-est de Calgary.

Les bâtiments de 25,5 mètres carrés (275 pieds carrés) destinés aux anciens combattants sont le fruit d'un projet conjoint de la fondation Homes for Heroes et des entrepreneurs Mustard Seed Tiny Homes et ATCO.

Une cuisine type dans une minimaison. Photo : Radio-Canada / Erin Collins

Le village est construit en trois lots et comprend un centre de ressources, des jardins communautaires et des monuments commémoratifs. Les habitants du village auront un accès à des conseils personnalisés et à des ressources pour les mettre en contact avec d'autres services.

La réinsertion

La conception du village est organisée de la même façon que les casernes militaires.

« Beaucoup [d'anciens combattants] vivent dans la rue. Alors, la première chose que nous puissions faire est de leur offrir un logement », explique Don Mcleod, un agent de police militaire à la retraite qui travaille avec Mustard Seed pour soutenir les anciens combattants.

Don Mcleod, un ancien vétéra, estn maintenant conseiller dans le village des minimaisons. Photo : Radio-Canada / Erin Collins

« Nous allons les aider à devenir indépendants », confie-t-il.

Selon lui, de nombreux anciens combattants avaient du mal à réintégrer la société après avoir servi dans les forces armées.

« Ce n'est pas facile pour eux de se retrouver dans la rue. Certains ont tout simplement perdu le soutien qu'ils avaient quand ils ont quitté l'armée », dit-il.

Passer du service militaire à la vie quotidienne peut être vécu comme un choc. Don Mcleod, agent de police militaire à la retraite et conseiller dans le village

Selon Don Mcleod, les anciens combattants sont parfois réticents à chercher de l'aide et cela peut les conduire à de graves problèmes tels que la dépendance et l'itinérance.

Ces logements leur offrent un toit tout en mettant à leur disposition les ressources nécessaires pour obtenir du soutien.

Un projet en expansion

David Howard, le président et cofondateur de la fondation a dirigé cette initiative aux côtés du philanthrope et propriétaire d'entreprises de Calgary Murray McCain. Il est engagé dans des mouvements qui soutiennent les anciens combattants depuis plusieurs années.

Le grand-père de David Howard était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale souffrant de stress post-traumatique.

David Howard est le président et cofondateur de la fondation Homes for Heroes. Photo : Radio-Canada / Erin Collins

« Ce que j'ai vu, c'est que quelqu'un qui a servi notre pays est revenu brisé et que nous n'étions pas là pour l'aider », s’indigne-t-il.

Selon lui, les Canadiens sont très désireux d'aider ceux qui ont fait partie des Forces armées canadiennes, et ce village en est la preuve.

Le terrain pour la construction a été acheté à la Ville à prix réduit. Selon le président de la fondation, la Ville était très réceptive au projet.

David Howard veut construire 20 villages comme celui-ci à travers le pays en s'appuyant uniquement sur des dons. Il explique que le prix par village peut osciller entre 3,5 et 5,5 millions de dollars.

Un deuxième projet de construction est en cours à Edmonton, où des terrains ont déjà été acquis.