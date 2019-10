Le président chilien congédie le tiers de son Cabinet

Huit des vingt-quatre ministres du gouvernement chilien se sont fait montrer la porte par le président Sebastian Piñera, lundi, au moment où le pays est confronté à sa plus importante crise politique depuis le retour de la démocratie, en 1990.

Le ministre de l’Intérieur, Andres Chadwick, cousin et confident de longue date du président, a notamment été congédié au profit de Gonzalo Blumel, tandis que son collègue des Finances, Felipe Larrain, a été remplacé par Ignacio Briones.

Le chef de l'État conservateur avait annoncé un remaniement gouvernemental samedi, au lendemain d'une mobilisation historique contre les inégalités sociales qui a rassemblé plus d'un million de personnes dans le pays.

Depuis le 18 octobre, le Chili est secoué par des émeutes visant à dénoncer les inégalités sociales qui sont durement réprimées. Des enquêteurs de l'ONU sont d'ailleurs attendus lundi pour vérifier des allégations d'abus perpétrés par les forces de l'ordre.

Selon des organisations de défense des droits de la personne, des cas de torture, de violences sexuelles, de tabassages ou de graves blessures provoquées par des tirs de plomb ont eu lieu pendant l'état d'urgence, qui a finalement été levé dimanche à minuit.

Les affrontements ont fait 20 morts jusqu'ici, selon des chiffres concordants du ministère de l'Intérieur, du parquet et de l'Institut national des droits humains (INDH), un organisme public indépendant qui dénombre des blessés à partir d'observations faites dans les hôpitaux et les commissariats.

L'armée serait impliquée dans quatre décès et une autre personne serait morte après avoir été tabassée par la police.

Deux victimes sont mortes après avoir été percutées par un conducteur ivre, tandis que les autres ont péri dans des incendies lors de pillages ou ont succombé à leurs blessures.

L'INDH recense également 1092 personnes blessées, dont 596 par des balles réelles, en plomb ou des tirs d'armes d'impact, 3193 interpellations et 88 plaintes, dont 5 pour homicides et 17 pour actes de torture et violences sexuelles.

Les émeutes ont été engendrées par l'annonce, plus tôt en octobre de la hausse du prix des billets de métro de 30 pesos chiliens, soit un peu plus de 5 cents canadiens. D'autres hausses, dont une augmentation des tarifs de l'électricité, avaient été décrétées quelques semaines plus tôt.

La hausse a été rapidement annulée par le président Piñera, mais la colère des manifestants ne s'est pas apaisée.

Plus de détails à venir.