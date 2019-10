L'ouverture complète du corridor du nouveau pont Champlain retardée

Bien que les travaux progressent bien dans le corridor du nouveau pont Samuel-De Champlain entre Montréal et la Rive-Sud, le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) annonce que tous les éléments ne seront pas terminés comme prévu le 31 octobre prochain.

Dans une mise à jour des travaux publiée lundi, le consortium SSL chargé de la construction du corridor du pont Samuel-De Champlain assure cependant que tous les éléments du vaste chantier seront terminés d’ici la fin de l’automne.

Seuls les travaux qu’on ne peut effectuer en hiver, comme les retouches de peinture et les aménagements paysagers, seront terminés au printemps, écrit la direction de SSL.

Le corridor dont SSL assure la construction et l’exploitation comprend notamment le pont Samuel-De Champlain, le pont de L'Île-des-Sœurs et les tronçons fédéraux de l'autoroute 15 et de l'autoroute 10.

Bien que la circulation ait été ouverte dans les deux sens au milieu de l’été sur le nouveau pont Samuel-De Champlain, beaucoup de travail restait à faire à l’époque pour achever le chantier, notamment l’aménagement de la voie ferrée du REM qui empruntera la travée centrale du pont.

D’importants progrès ont été réalisés sur le couloir central du pont qui sera utilisé pour le Réseau express métropolitain ainsi que pour tester le système d’éclairage architectural du pont , précise SSL dans son communiqué.

Simulation du projet de REM sur le futur pont Champlain. Photo : CDPQ Infra

La piste multifonctionnelle en novembre

SSL explique aussi que les travaux vont bon train sur la piste multifonctionnelle pour les piétons et les cyclistes qui sera ouverte à l’année.

L’élément final pour achever la piste multifonctionnelle du pont Samuel-De Champlain est la mise en place de la passerelle au-dessus de la route 132, qui ne sera pas terminée pour le 31 octobre. Une fermeture majeure routière est nécessaire pour cette opération, planifiée pour la fin de semaine du 15 novembre.

Les voies rapides et l'accès au pont Samuel-De Champlain

Pour ce qui est des voies rapides qui desservent le pont Samuel-De Champlain du côté de Montréal, SSL rappelle que deux voies sur trois sont désormais ouvertes sur l’autoroute 15 nord entre L'Île-des-Sœurs et la sortie Atwater et que plusieurs bretelles d'accès ont été rouvertes .

L’autoroute 15 et tous ses accès doivent être complètement ouverts à la circulation (trois voies par direction, incluant les voies d’accotement) d’ici la fin de l’automne, promet le consortium.

En ce qui concerne les rues et les infrastructures qui passent sous le pont à Montréal, notamment l’avenue Atwater et le boulevard René-Lévesque, elles doivent aussi être terminées avant l’hiver.

De l’autre côté du fleuve, sur la Rive-Sud, les travaux de l’autoroute 10 et de ses divers accès doivent aussi être achevés à la fin de l’automne.