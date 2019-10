Travaux de la rue King Est reportés

Les nouveaux projets, dont King Est, vont être tablettés peut-être jusqu'à l'an prochain. Si on a le temps, on va le faire, mais pour l'instant, c'est reporté pour nous permettre de terminer nos différents chantiers , explique Jean-Pierre Fortier, chef de la division des eaux et de la construction à la Ville de Sherbrooke.

Les travaux de préparation pour rouvrir la rue des Grandes-Fourches Nord vont bon train. Dès qu'une première couche de pavage pourra être donnée, l'artère pourrait rouvrir , affirme M. Fortier. D'ici deux semaines, le secteur sera rouvert.

Des entraves dans la rue Wellington Nord sont à prévoir pendant quelques jours.

Bell doit faire certains travaux sur la rue Meadow, des trottoirs vont se faire, on poursuit dans ce secteur pour pouvoir procéder au pavage d'ici le 15 novembre et ça va compléter la saison. Jean-Pierre Fortier, chef de la division des eaux et de la construction à la Ville de Sherbrooke

Trois nouveaux chantiers mineurs vont se dérouler sur le territoire jusqu'au 7 novembre.