Coûts de la maternité de substitution : un couple poursuit le fédéral

Pour Shelly Lyn Maynard et son mari Mark Foley, résidents de Dartmouth, la naissance d'Oscar a été le plus beau jour de leur vie.

Après avoir attendu si longtemps pour avoir un enfant et penser que ça ne se réaliserait peut-être jamais, cette chance est fantastique, dit Mme Maynard.

Elle a subi quatre fausses couches avant d’avoir recours à une mère porteuse pour leur embryon. Ensuite, ils ont eu Oscar.

Mais les coûts pour mener à bien ce processus sont très élevés. Le couple estime avoir dépensé plus de 100 000 $.

C'est un processus qui coûte beaucoup d'argent et de nombreux couples n’en ont pas les moyens. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j’y pense , affirme Shelly Lyn Maynard.

Au Canada, la mère porteuse est la mère légale de l'enfant à la naissance. Les futurs parents adoptent l'enfant pour devenir les parents légaux. Cela entraîne des coûts.

L'Agence du revenu du Canada offre un crédit d'impôt allant jusqu'à 16 000 $ dans le cas d’un processus d'adoption ordinaire, mais non pour la maternité de substitution.

La maternité de substitution devient de plus en plus courante. En faire un cas à part est injuste et arbitraire , soutient l’avocat Robert Miedema, de la firme Boyne Clarke.

La famille se rendra au tribunal en avril, mais un événement encore plus important l’attend en mars: la naissance d’un deuxième enfant, également d'une mère porteuse.

D’après un reportage de Stéphanie Blanchet