Les propriétaires d'iPhone 5 doivent mettre à jour iOS pour conserver l'accès à Internet

Apple conseille vivement à ceux et celles qui utilisent encore un iPhone 5 de passer à iOS 10.3.4 (Nouvelle fenêtre) avant le 3 novembre, sous peine de perdre accès à plusieurs services en ligne, dont l’App Store, iCloud, la messagerie et la navigation sur le web.

Si la mise à jour n'est pas terminée avant le 3 novembre 2019, vous devrez sauvegarder et restaurer [votre iPhone] à l'aide d'un Mac ou d'un PC pour effectuer la mise à jour, car les mises à jour logicielles en mode OTA [en utilisant seulement le wi-fi] et la sauvegarde iCloud ne fonctionneront pas , explique Apple dans une alerte envoyée à certains téléphones depuis quelques jours.

Le bogue à l'origine de cet avertissement est lié à un problème de synchronisation du système GPS, qui touche également d'autres fabricants. Une localisation précise du GPS est nécessaire pour le bon fonctionnement de plusieurs applications. Même l'heure de l'iPhone est calculée via le GPS.

La technologie GPS doit garder un œil sur la date et l'heure afin de trouver votre location. Pour ce faire, elle utilise un compteur de semaines qui, environ tous les 20 ans, revient à la valeur zéro. Cela cause des problèmes pour les plus vieux appareils, qui ne sont pas conçus pour gérer ce changement. La dernière remise à neuf du compteur a eu lieu le 6 avril 2019, engendrant des problèmes pour plusieurs entreprises.

Le problème, qui concerne également d'autres appareils Apple comme les iPad de la quatrième génération, est résumé dans une note de l'entreprise (Nouvelle fenêtre) qui vous indique quelles mises à jour effectuer en fonction du produit concerné.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les mises à jour recommandées par Apple en fonction des appareils utilisés. Photo : Capture d'écran site d'Apple

Selon le site Engadget, le problème concerne un nombre limité d'utilisateurs et utilisatrices. Seulement 9 % des propriétaires d'appareils Apple utilisent une version plus vieille qu'iOS 12, et la plupart parmi ces gens utilisent des appareils plus récents que ceux concernés par l'alerte.