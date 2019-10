Les syndicats mettent la pression sur le gouvernement Ford en ce jour de rentrée parlementaire

Plusieurs syndicats, dont la Fédération du travail de l'Ontario et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont organisé une manifestation près de Queen's Park pour maintenir la pression sur le gouvernement.

En cette journée de rentrée pour les députés à Queen's Park, les syndicats demandent au gouvernement Ford d'arrêter les compressions budgétaires en santé et en éducation notamment.

C'est aujourd'hui le premier jour de la nouvelle session alors on veut envoyer un message au gouvernement que nous allons continuer à mettre la pression pour qu'il [Doug Ford] annule les compressions. Paulo Duarte, syndicat Unifor

Dahlia Tull et Paulo Duarte du syndicat Unifor manifestent devant Queen's Park. Photo : Radio-Canada / Mathieu Simard

Chris Buckley de la Fédération du travail de l'Ontario a affirmé devant les médias que l'Ontario n'a pas un problème de dépenses, mais un problème de revenus. Il demande que les plus riches et les entreprises paient leur juste part au lieu de couper dans les services.

Le premier ministre devrait désormais avoir une bonne idée du pouvoir et la détermination du mouvement syndical en Ontario , a-t-il affirmé ajoutant dans un message au gouvernement : Vous avez le pouvoir de faire ce qui est juste pour tous les travailleurs dans cette province et vous avez le pouvoir de changer les priorités, mais vous devez avoir la volonté de vous occuper de tous les Ontariens et pas seulement de vos amis fortunés.

Retour au travail après une très longue pause

Les députés de l'Ontario retournent au travail à Queen's Park après la plus longue pause en 25 ans. En général, la reprise des travaux a lieu en septembre, mais en prolongeant la pause, les députés n'ont ainsi pas siégé pendant la campagne électorale fédérale.

S'exprimant devant les médias avant le retour en chambre, le chef du caucus libéral, John Fraser, a affirmé que cette longue pause décidée par le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'a servi à rien et n'a pas été le reflet de l'importance des défis auxquels les familles ontariennes font face .

Le caucus libéral à Queen's Park n'a désormais plus que 5 membres après les départs de Marie-France Lalonde et de Nathalie Des Rosiers. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Les progressistes-conservateurs du premier ministre Doug Ford ont promis de changer le ton des débats à Queen's Park. Le président de la chambre, Paul Calandra a notamment affirmé que le gouvernement veut éviter les querelles partisanes et arrêter les ovations fréquentes pendant la première année du gouvernement Ford au pouvoir.

John Fraser, a affirmé qu'un changement de ton des conservateurs est le bienvenu, mais qu’il faut surtout un changement de priorité .