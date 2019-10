Les frais de stationnement dans les hôpitaux vont diminuer

La gratuité sera offerte pour les deux premières heures et le prix d'un stationnement pour une journée complète sera plafonné entre 7 $ et 10 $, selon les régions. Ces nouvelles grilles de tarification ont été confirmées lundi par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Les centres d'hébergement de soins de longue durée ( CHSLDCentre d'hébergement de soins de longue durée ) profiteront également des nouvelles balises. Ils sont compris dans l’ensemble du dossier, et je peux vous dire, actuellement, qu’il y a des stationnements gratuits en CHSLD. On ne va pas hausser le tarif de stationnement en CHSLD, c’est certain , a déclaré la ministre.

Le personnel des hôpitaux n'est toutefois pas concerné par la mesure. Les tarifs dont profitent les employés, s'il y a lieu, demeureront les mêmes.

La ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann Photo : Radio-Canada

On a un engagement clair au niveau des stationnements et on va le réaliser. On veut faciliter l’accès aux hôpitaux pour les citoyens. Danielle McCann

Des millions en compensation

Les établissements font des surplus de plusieurs millions de dollars par année avec leur stationnement. L'argent est remis la plupart du temps à leur fondation.

Le gouvernement ne veut toutefois pas priver les fondations de ces revenus et des compensations seront offertes aux hôpitaux.

Il faut compenser les fondations. [...] Il y a du budget qu’il faut mettre là-dedans et c’est ce qu’on va faire. Danielle McCann

La ministre McCann évalue ces compensations, pour les établissements et les fondations, entre 100 et 150 millions de dollars.

Des mesures seront également mises en place pour éviter que les stationnements des hôpitaux soient envahis par des utilisateurs tentés de profiter des prix sans se rendre à l’hôpital.

Aucune date n'a encore été confirmée pour l'entrée en vigueur de cette baisse des tarifs de stationnement. Selon La Presse, elle pourrait être mise en place avant la fin de l'année.

La mesure serait par ailleurs incluse dans le mini-budget du ministre des Finances, Eric Girard, qui doit être présenté le 7 novembre.

Tarifs de stationnement au CHUM 0-30 min : gratuit

31-60 min : 10 $

61-280 min. : 17,50 $

181-240 min. : 22.75 $

4 h 01 - 24 h : 24 $