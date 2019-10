Budget : le gouvernement Kenney accusé de privilégier les écoles chrétiennes

Dans son budget présenté jeudi, le gouvernement de Jason Kenney a annoncé des compressions de 5 % cette année à l’éducation postsecondaire. L’Université de Calgary, l’Université de l’Alberta, les instituts techniques comme SAITSouthern Alberta Institute of Technology et NAITNorthern Alberta Institute of Technology et le Keyano College et le Centre Banff pour les arts ont tous vu leurs subventions diminuées.

Les seules institutions privées dont le financement ne sera pas réduit sont des campus chrétiens ou d’anciens campus chrétiens : l'Université Ambrose, l'Université Burman, l'Université St. Mary's, l'Université King's et l'Université Concordia d'Edmonton.

Il s'agit d'un choix idéologique estime Luke Fevin, le fondateur du groupe de parents albertains pour un apprentissage public et inclusif qui défend le système des écoles publiques laïques.

Le fait que ces écoles chrétiennes ou liées à la religion chrétienne n'aient pas été touchées est un signe de soutien envoyé à ces groupes. Un geste habile comme sait si bien le faire Jason Kenney explique M. Fevin.

C'est un jeu politique vraiment astucieux , dit-il, y voyant un signe de plus que le gouvernement mène une attaque en règle contre le système d’éducation publique.

Le gouvernement rétorque

La porte-parole du ministre de l'Éducation supérieure, Laurie Chandler, explique que les compressions ont été faites de manière inégale pour assurer un système d'enseignement postsecondaire durable.

Ces plus petites institutions n'auraient pas été en mesure d'absorber une réduction de 5 % cette année , a déclaré Mme Chandler dans un courriel.

Questionnée à savoir si le choix était idéologique de la part du gouvernement, elle a répliqué que l’Université Concordia n'est plus un campus religieux, ce qui brise la prémisse de l’hypothèse.

Une explication qui ne correspond pas à la réalité

Laurie Chandler n’a toutefois pas expliqué pourquoi certains établissements de taille similaire étaient traités différemment.

Par exemple, l’Université Concordia d’Edmonton a généré un surplus de 1 777 782 $ et recevait une subvention de 12 950 705 $ qui n’a pas été réduite dans le budget.

Pour sa part, l’Université de l’Alberta pour les arts qui recevait 16 736 632 $ en subventions a vu son budget réduit de 188 830 $, alors qu'elle n’a fait qu’un surplus de 399 200 $.