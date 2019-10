Les abonnements payants à Spotify explosent, tout comme ses profits

Au moment où les artistes québécois demandent aux géants du web de faire leur part en rémunérant mieux les producteurs de contenus, Spotify annonce que ses abonnements payants grimpent plus vite que prévu... et que ses bénéfices ont plus que quintuplé depuis l'an dernier. Le cours de l'action a aussitôt bondi à la Bourse de New York.