Les Sentinelles se préparent aux nouveaux défis de la Petitcodiac

L’organisme accueille à cette occasion des représentants d’entreprises, de municipalités, d’organismes environnementaux ainsi que des artistes et d'autres personnes qui s’intéressent à la Petitcodiac.

Nous sommes maintenant en période de transition. Notre rivière qui a été pendant longtemps l’une des plus menacées au Canada est en train d’être transformée. Avec tout l’argent en train d’être investi pour faire un nouveau pont et améliorer la qualité de l’eau à travers TransAqua, on frôle les 200 millions. On peut presque dire que c’est probablement l’un des plus gros processus de restauration d’une rivière au Canada , souligne le président du conseil d’administration des Sentinelles Petitcodiac, Ronald Babin.

Les participants au symposium sont invités à réfléchir aux occasions de développement communautaire entraînées par cette transition.

Il faut se mettre ensemble pour voir comment on peut tirer profit au maximum de ça. Ç’a des répercussions sur le tourisme et les dimensions récréatives. Il y a des sentiers partout dans le réseau , indique Ronald Babin.

Les intervenants vont aussi se pencher sur les défis du changement climatique.

Avec les changements climatiques, la montée des eaux, l’eau s’en vient. Il faut donc y faire face. Il faut augmenter notre capacité de faire face à ça. On pense à l’érosion, mais moi je pense aussi aux inondations , explique M. Babin.

Le symposium se déroule à la Place Resurgo, à Moncton, à compter de 10 h.