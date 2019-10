Le patineur et sa partenaire ont terminé la compétition en 5e position.

C'est vraiment l'fun de revenir à la compétition, d'être de retour et d'être dans mon élément. [...] De recommencer à pouvoir performer sur demande, en compétition et devant un public canadien, c'était super , a affirmé Charlie Bilodeau.

Une 5e position, c'était super pour nous ce week-end puisqu'on sait que nos programmes sont encore très brouillons. On a eu à travailler sur beaucoup de choses, donc on n'a pas eu le temps de peaufiner à 100 %. Charlie Bilodeau, patineur

Charlie Bilodeau précise que chaque étape est importante pour cheminer vers les Jeux olympiques de 2022, en Chine.

Il y a quelque chose à apprendre dans chaque situation qu'on vit en compétition. On avait justement plus de pression, on était plus nerveux, donc on apprend aussi à gérer ça ensemble ces contextes-là , a-t-il précisé.

Patiner sur une chanson québécoise

Par ailleurs, Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina ont réservé une surprise aux Québécois puisqu'ils ont choisi une chanson de Michel Rivard, Je voudrais voir la mer, comme trame musicale pour leur programme long.

Au début, je ne pensais pas tomber là-dessus, mais on a trouvé une version qu'on a modifiée, on a ajouté des trucs et finalement, ça fait une superbe pièce de musique pour soutenir notre patinage , explique-t-il.

Je me suis dit que ce serait bien, puisque les Championnats du monde sont au Québec, de patiner un programme long sur un artiste québécois. Charlie Bilodeau

Les Championnats du monde auront lieu en mars 2020 à Montréal, mais avant, le couple participera notamment au Grand Prix de Chine, du 8 au 10 novembre.

