Les dégâts laissés par Dorian font toujours mal, près de deux mois après la tempête

Adrice LeBlanc pêche depuis 31 ans au large de Petit-Cap. Et depuis 28 ans, il le fait avec le même navire : le Samuel no 5. C'est plus qu'un bateau pour lui : c'est presque un membre de la famille. Il passe chaque hiver à le réparer dans un immense garage construit à cette fin.

Tous les hivers, je l'emmenais ici. S'il y a de quoi qui manquait, je le remplaçais. Je le peinturais. Je pensais que ça allait me [durer] pour le restant de ma pêche, de ma vie.

Le 7 septembre a tout changé. Son bateau a été détruit par la tempête. Adrice Leblanc n'a pu récupérer que quelques morceaux.

Adrice LeBlanc regarde une partie de la proue de son bateau, le Samuel no 5, qu'il a récupérée. Son navire devrait se trouver dans son garage à ce temps-ci de l'année. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

C'est triste bien sûr. Il y a des soirs que je viens ici et des fois j'ai les larmes aux yeux. Je ne peux pas voir [...] mon bateau.

Il a pu emprunter un bateau pour terminer sa saison de pêche au homard, mais le cœur n'y était plus.

Ça ne me disait rien du tout. Le matin, je ne voulais pas aller à la pêche. J'étais assez viré la tête à l'envers. Ça ne me disait pas d'y aller pantoute. J'avais perdu confiance. Adrice LeBlanc, pêcheur

À 56 ans, il est à la croisée des chemins. Adrice LeBLanc ne sait toujours pas ce que les assurances lui donneront pour son bateau qu'il avait payé moins de 40 000 $ il y a 28 ans. Un nouveau bateau coûte plus de 300 000 $. S'endetter autant à son âge l'effraie. Puis la tempête a emporté de précieux secrets. Son ordinateur de bord avec toutes ses données de pêche des 10-15 dernières années a coulé avec l'embarcation.

C'est grand la mer! Tu as 250 trappes dans la mer et là, tu vas juste à ton coin. Tu punches un nom et ton numéro et tu vas juste-là. Si tu n'as pas ça, c'est malaisé sans ça.

Une photo du bateau d'Adrice LeBlanc, le Samuel no 5. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Des millions de dollars en dommage à Shédiac

Un peu plus loin sur la côte, à la marina de Shédiac, on tente encore de se remettre de la puissance de la tempête Dorian. Les dommages aux quais, aux brise-lames et aux équipements dépasseront le million de dollars. Une facture qui s'ajoute aux dommages causés aux 72 bateaux de plaisance.

Des voiliers après le passage de la tempête Dorian en septembre dernier au Shédiac Bay Yacht Club, au Nouveau-Brunswick. Photo : Gilles Maillet

Ici aussi, on attend encore des nouvelles des assurances et de savoir si la province fera une demande d'indemnisation au fédéral.

Il y a un programme à travers le fédéral, mais la province doit faire la demande au fédéral. On est conscient que l'on vient juste de finir une élection fédérale lundi. Ce n'était peut-être pas le bon temps pour la province à faire la demande. On espère bien qu'il y aura une demande de faite , affirme Gerry O'Brien, gérant de la marina.

Plus d'une centaine de quais permanents ont dû être retirés de la marina. Chaque quai est inspecté et sera réparé cet hiver. Un véritable travail de moine.

Gerry O'Brien montre le genre de dommages qu'ont subis les quais de la marina de Shédiac. Des planches doublées ont cassé comme des cure-dents. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Gerry O'Brien espère que le Yacht Club pourra ouvrir pour ses 150 membres comme prévu l'an prochain malgré les dommages.

Ce ne sera peut-être pas au printemps comme d'habitude, ce sera peut-être au moins de juin, mais l'objectif est d'ouvrir au printemps.

Le pont de la route 133 entre Shédiac et Cap-Pelé qui traverse la rivière Kouchibouguac a été fermé à la suite des dégâts de la tempête Dorian à la mi-septembre. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Le pont Robichaud toujours fermé

La circulation est toujours interrompue sur le pont Robichaud qui relie Cap-Pelé à Shédiac. Une situation qui exaspère des commerçants et des résidents du secteur. Christine Duguay fait partie d'un groupe de citoyens qui interpelle le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick, Bill Oliver, pour obtenir des réponses à leurs nombreuses questions.

Christine Duguay montre la lettre qui a été envoyée au ministre des Transports de la province. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Quel est l'état du pont? [Pourrait-on] avoir [au moins] une voie? Peut-on avoir un pont temporaire? Peut-on donner accès [au moins] aux autos et pas aux camions? Christine Duguay, propriétaire d'une station-service

Christine Duguay affirme que cette fermeture coupe la communauté en deux, nuit au commerce et ralentit le travail des équipes d'urgence. La rencontre de citoyens est prévue pour le 5 novembre prochain à 19 h à la Salle Grand Barachois.