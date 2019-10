Le Drakkar solide face aux Voltigeurs

Le capitaine du Drakkar, Gabriel Fortier, a profité d’un avantage numérique en première période pour ouvrir la marque après des passes de Gabriel Proulx et Julien Létourneau.

Gabriel Proulx a doublé l'avance des siens avec un autre but en avantage numérique en deuxième période.

La réplique des Voltigeurs est venue tard en troisième période. Nicolas Girouard a lancé entre les jambières du gardien du Drakkar au cours d’une échappée pour inscrire l’unique but des siens.

Le gardien du Drakkar Lucas Fitzpatrick a toutefois connu une bonne soirée et décroché la première étoile du match pour avoir repoussé 26 des 27 tirs dirigés vers son filet.

Son vis-à-vis, Antony Morrone, a retraité vers le banc des siens avec un peu plus d’une minute à faire en troisième période. Les visiteurs ont été incapables d'égaliser la marque. Xavier Bouchard et Thomas Éthier, du Drakkar ,en ont profité pour inscrire deux autres buts dans un filet désert et porter la marque à 4 à 1.

Xavier Bouchard du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le Drakkar rendra visite aux Tigres de Victoriaville vendredi soir. Et samedi après-midi, ce sera au tour des Cataractes de recevoir le Drakkar devant leurs partisans.

Le Drakkar de Baie-Comeau occupe maintenant le 14e rang au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.