Une autre défaite de l'Océanic contre les Cataractes

Mavrik Bourque a également fait mouche au premier tour de la fusillade pour aider les Cataractes à l'emporter après avoir bousillé une avance de 4-1. En temps réglementaire, l'attaquant a également inscrit un but et une aide.

Gabriel Denis et Gabriel Pépin ont eux aussi marqué un but en plus de récolter une mention d'assistance, tandis que Xavier Bourgault a complété la marque.

Justin Blanchette a repoussé 31 des 35 tirs dirigés vers lui. Il a cédé devant Zachary Bolduc en fusillade après s'être dressé devant Alexis Lafrenière.

Dmitry Zavgorodniy a amorcé la remontée de l'Océanic en enfilant l'aiguille à 16:33 de la deuxième période.

L'Océanic de Rimouski affrontait les Cataractes de Shawinigan, dimanche, au Colisée Financière Sun Life. Photo : IFTEN REDJAH

Lafrenière a poursuivi la séquence à 1:05 du troisième engagement, et Nathan Ouellet a forcé la tenue d'une période de prolongation avec 45 secondes à écouler à la rencontre. Isaac Belliveau avait trouvé le fond du filet à mi-chemin au premier tiers.

Lafrenière a également récolté deux mentions d'aide, tandis que Ouellet et Belliveau se sont aussi faits complices d'un but.

Audet a été parfait en 10 tirs pour aider l'Océanic à combler l'écart en deuxième et en troisième période. Il a toutefois cédé en tirs de barrage. Colten Ellis a pour sa part donné 4 buts en 12 tirs.