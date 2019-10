Diane Dufresne symphonique à l’Amphithéâtre Cogeco en juin 2020

La diva sera accompagnée de 65 musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR), sous la direction du chef Simon Leclerc.

Les billets seront en mis en vente le vendredi 1er novembre à 11 h.

De concert avec vous propose plusieurs titres du plus récent album de la Diane Dufresne, Meilleur après, et certains de ses plus grands succès.

Le spectacle symphonique de Diane Dufresne a été présenté pour la première fois en septembre dernier à la Maison symphonique de Montréal.

Des représentations sont aussi prévues à Ottawa, Québec et Paris au cours des prochaines semaines.